Petro denuncia “ejecuciones extrajudiciales” de EEUU en el Caribe

Petro ha declarado este domingo que los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

“Algo que nos está pasando ahora en el Caribe colombiano es que se repiten los misiles contra navíos; ya van cerca de 70 asesinatos, porque cuando se utiliza un misil contra una lancha y personas desarmadas, lo que se comete es una ejecución extrajudicial, como lo dijo la ONU”, ha subrayado Petro en entrevista con Al Jazeera.

El mandatario colombiano ha agregado que existe un “silencio en Latinoamérica” y una debilidad de los gobiernos regionales, lo que ha permitido que estas agresiones continúen, generando impunidad y temor entre las comunidades locales.

EE.UU. ha mantenido un despliegue militar en el mar Caribe durante 11 semanas, justificando sus ataques bajo la lucha contra las drogas. Sin embargo, no se han presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas transportaran sustancias ilegales.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también ha denunciado que las acciones de Estados Unidos buscan “cambiar el régimen” y apropiarse de la riqueza petrolera del país, la cual constituye una de las principales reservas de petróleo y gas del mundo.

Los bombardeos han sido criticados por gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de Naciones Unidas, que los califican de “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, condenó las acciones de Washington y señaló que violan tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional: “Condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza militar en misiones contra los narcóticos”.

Petro ha enfatizado que la comunidad internacional debe actuar para detener estas agresiones y garantizar la protección de la población civil en la región del Caribe.