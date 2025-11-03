Malasia lanza el primer crucero totalmente adaptado a los musulmanes

Un nuevo capítulo en el mundo de los viajes comienza este noviembre con la partida del M/V Piano Land desde Malasia, que ofrecerá la primera experiencia de crucero totalmente adaptada a los viajeros musulmanes.

El nuevo crucero, diseñado específicamente para viajeros musulmanes, hará historia cuando zarpe de Port Klang, Malasia, el 29 de noviembre de 2025.

El barco ha sido descrito como el primero del mundo totalmente adaptado a los musulmanes, ofreciendo comida 100% halal, bebidas sin alcohol, salas de oración y señalización de los horarios de oración a bordo. El té de la tarde también se servirá halal.

Operando bajo la colaboración de Astro Ocean Cruise y Hwajing Travel & Tours, el barco apoya la ambición de Malasia de convertirse en líder mundial en turismo adaptado a los musulmanes.

El barco, con capacidad para 1760 pasajeros, realizará una serie de itinerarios cortos, incluyendo un viaje de tres días y dos noches entre Penang y Port Klang, y otro de cuatro días y tres noches que incluye Penang y Langkawi.

En una entrevista con la revista Metro, Hassan Bulbul, creador de contenido de viajes residente en Leicester y ganador del premio al Influencer de Viajes Halal del Año, expresó su satisfacción con la iniciativa.

"Es fantástico. Estoy muy emocionado porque lo único que me faltaba era ir de crucero. El mayor problema que me lo impedía era que, lamentablemente, la mayoría de los cruceros no cuentan con instalaciones adaptadas a las necesidades de los musulmanes".

Según Bulbul, el acceso a comida con certificación halal sigue siendo el principal obstáculo a la hora de planificar las vacaciones. "Como musulmanes, necesitamos que nuestra comida tenga certificación halal, por lo que hay muchos alimentos que no podemos comer o que deben prepararse de una manera específica".

El empresario recordó las dificultades para encontrar comida adecuada durante sus visitas a Venecia y Barcelona, ​​al igual que puede resultar complicado encontrar mezquitas o lugares de culto cercanos en algunas ciudades europeas. «No esperamos que todos los países se adapten a nuestras necesidades, pero esto simplifica las cosas y hace que la experiencia sea un poco más acogedora».

A bordo del Piano Land, los pasajeros disfrutarán de menús con cocina halal internacional, incluyendo pato asado al estilo de Hong Kong, y una variedad de cócteles sin alcohol servidos en los restaurantes y salones del barco. Además de las instalaciones religiosas, el crucero ofrecerá un club infantil, entretenimiento familiar y talleres de bienestar.

Bulbul destacó que este lanzamiento representa un hito para la inclusión en los viajes. «Este es un gran paso adelante para la industria del turismo halal. Ofrecer opciones para los pasajeros musulmanes no afecta a los no musulmanes; simplemente abre los cruceros a un público más amplio. Esperamos que el éxito de este barco inspire a otras compañías de cruceros a hacer lo mismo».