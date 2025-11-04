Colombia envía médicos voluntarios y prótesis a Gaza y exige reconstrucción mundial

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):El presidente colombiano detalló que la misión humanitaria, liderada por una nueva gerente mujer en el Hospital Militar, se nutre de la experiencia de 70 años de conflicto interno para ayudar a las víctimas, sobre todo a menores sin extremidades, e incluye la posibilidad de trasladar pacientes a Colombia.

Petro invitó a médicos con experiencia en zonas de guerra a sumarse temporalmente y resaltó el expertise colombiano en mecatrónica y prótesis adaptadas, que mejorarán la calidad de vida de los sobrevivientes en Gaza.

Denunció que solo 59 de los 194 países del mundo han contribuido con ayuda y exigió que “las sociedades que apoyaron el genocidio” aporten fondos para reconstruir Gaza, no solo sus edificios, sino su tejido social, como condición para una paz duradera.

En reunión con Mahmoud Abbas, propuso elecciones libres en Palestina e Israel tras resolver la crisis de rehenes, una conferencia mundial de paz y otra en Bogotá con Latinoamérica, el Caribe y el mundo árabe, además de animar a los sobrevivientes a contar sus historias para movilizar al planeta.

Como homenaje, otorgará la Cruz de Boyacá a un periodista, un médico, un artista y varios gazatíes, invitándolos a Colombia en representación de la solidaridad latinoamericana con la justicia y la resistencia del pueblo palestino.