Ataque y agresión a una familia musulmana por hindúes extremistas tras la difusión de un video de una niña pequeña

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Un grupo de extremistas hindúes en el estado de Uttar Pradesh, India, atacó la casa de una familia musulmana en la ciudad de Ghaziabad, en el estado de Uttar Pradesh. Esta acción se produjo después de la difusión de un video de la niña pequeña de la familia en el que afirmaba que comía carne de vaca. Los agresores pertenecían a dos grupos radicales, Bajrang Dal y Hindu Raksha Dal, y profirieron insultos a la familia mientras entonaban consignas islamófobas.

Los medios locales informaron que este ataque fue liderado por Daksh Chaudhary, una figura conocida del movimiento hindutva, quien ha sido procesado en múltiples ocasiones por incitación al odio y agresiones contra musulmanes, pero continúa operando con total impunidad. La policía ha anunciado la detención de dos de los agresores, aunque Chaudhary permanece en paradero desconocido y defiende su acción mediante la publicación de videos.

En respuesta a este incidente, el líder del grupo extremista Hindu Raksha Dal también exigió en videos la detención de la niña y la demolición de la vivienda familiar. En otro video, la niña musulmana, con visibles signos de lesiones, se ve obligada a disculparse en presencia de la policía. A pesar de este ataque flagrante, la policía ha abierto un expediente contra ambas partes; una medida que, según observadores, evidencia el sesgo de las instituciones de seguridad indias hacia los flujos extremistas hindúes.