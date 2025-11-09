La carta 28 de Nahj al-Balagha / La respuesta de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) a las sandeces de Muawiya

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La carta 28 de Nahj al-Balagha, parte de la carta de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en respuesta a la carta de Muawiya a Él. Esta carta es una de las más famosas cartas históricas de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y ha sido citada en muchas fuentes chiíes, de modo que en algunas fuentes más de 43 fuentes hadices e históricas han transmitido esta carta del Imam (P).

Muawiya en su carta a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) elogia a algunos de los compañeros, expone las razones de su superioridad sobre otros compañeros y censura a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en el incidente de Saqifa. ¡Además recuerda las relaciones familiares entre los Banu Hashim y los Banu Umayya y se presenta a sí mismo como pariente del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia) y así quiere colocarse al mismo nivel y rango que los grandes, los mártires y los combatientes de la familia de los Banu Hashim!

Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) mientras da una respuesta dura a estas necedades de Muawiya, lo presenta como una persona indigna e inepta para expresar estos temas y en frases, mientras menciona el origen no árabe de los «Banu Umayya» que según algunas fuentes históricas y narrativas se ha transmitido, censura a Muawiya y a modo de recordar las bendiciones divinas expone los combates de los Banu Hashim para la protección y preservación del Islam y describe las enemistades de los Banu Umayya con el Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) y sus compañeros dignos.

«وَ زَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِی الاْسْلاَمِ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ ، فَذَکَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَکَ کُلُّهُ،وَ إِنْ نَقَصَ لَمْ یَلْحَقْکَ ثَلْمُهُ. وَ مَا أَنْتَ وَ الْفَاضِلَ وَ الْمَفْضُولَ، وَ السَّائِسَ وَ الْمَسُوسَ! وَ مَا لِلطُّلَقَاءِ وَ أَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ وَ الَّتمْیِیزَ بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ الاْوَّلِینَ،وَ تَعْرِیفَ طَبَقَاتِهِمْ!؛ imaginaste que los mejores hombres en el Islam son fulano y fulano, has recordado algo que si es correcto no te concierne en absoluto, y si es incorrecto no te causa ningún daño. ¿Y qué tienes tú que ver con el superior y el inferior, y el gobernante y el gobernado? ¡Qué tienen que ver los esclavos liberados y los hijos de los esclavos liberados con la distinción entre los primeros emigrantes y el arreglo de sus grados y la identificación de sus clases!»

Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en otra parte de esta carta, una vez más expone la posición de Muawiya y su familia en el Islam y lo presenta como un caminante del desierto de la extravío y desviado del camino recto, así se dirige a Muawiya:

«أَلاَ تَرْبَعُ أَیُّهَا الاْنْسَانُ عَلَی ظَلْعِکَ، وَ تَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِکَ، وَ تَتَأَخَّرُ حَیْثُ أَخَّرَکَ الْقَدَرُ! فَمَا عَلَیْکَ غَلَبَةُ الْمَغْلُوبِ،وَ لاَ ظَفَرُ الظَّافِرِ! وَ إِنَّکَ لَذَهَّابٌ فِی التِّیهِ، رَوَّاغٌ عَنِ الْقَصْدِ؛ ¡oh ser humano, por qué con esta carga pesada y pie cojo no te sientas en tu lugar y no reconoces tu cortedad e incapacidad y no regresas al lugar determinado que el decreto y el destino divino ha dictado para ti?! No te perjudica si alguien es vencido y no te beneficia si alguien triunfa, ¡eres un caminante del desierto de la extravío y extremadamente desviado del camino recto!»

Es evidente que para alguien que está extraviado y desviado, no es posible reclamar la explicación de la religión y la presentación de la posición de las personalidades islámicas y cualquier reclamo suyo en este campo se hace con objetivos desviados y con planificación para el extravío.

En la era de la Revolución Islámica también individuos y personas que ni siquiera un día tenían antecedentes de estudios religiosos e incluso a veces eran incapaces de leer un texto árabe o no tenían dominio completo sobre temas religiosos, llamaban las actividades de los revolucionarios «contrarias al Islam» y se presentaban a sí mismos como más conocedores del Islam que los faqihs y los eruditos.

En los últimos años también algunas declaraciones en temas relacionados con la religión, el chiísmo y la Revolución Islámica son expresadas por individuos que no tienen ningún conocimiento de los principios del Islam y los fundamentos de la Revolución, pero presentan las actividades de la República Islámica como contrarias a sus propios principios iniciales y mientras su historial de hipocresía en diferentes épocas es evidente para todos, se presentan a sí mismos como eruditos chiíes y fundadores de la Revolución Islámica y acusan a los faqihs y eruditos religiosos y a los abanderados de la Revolución Islámica de desviarse de los fundamentos de la religión y la Revolución.

Sayyid Ali Asghar Hoseini / ABNA