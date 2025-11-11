La vida de los ciudadanos de Gaza en tiendas temporales sobre las ruinas de sus hogares destruidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las imágenes recientes del centro de Gaza retratan las duras y agotadoras condiciones de los ciudadanos que, tras la destrucción de sus hogares, se han visto obligados a vivir en tiendas temporales y abarrotadas sobre las ruinas.

Estas imágenes han sido tomadas en la calle Saladino en el centro de Gaza; un lugar donde familias desamparadas han levantado tiendas entre los escombros de los hogares destruidos y pasan sus días en condiciones extremadamente difíciles.

Crisis humanitaria en Gaza

La vida en tiendas abarrotadas y la escasez de instalaciones básicas representan solo una parte del sufrimiento y la penuria con la que lidia la población de Gaza. Esta situación revela una vez más la profundidad de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Una imagen del sufrimiento incesante

Las imágenes publicadas no solo muestran las duras condiciones de vida de la gente de Gaza, sino que también expresan su resistencia y paciencia frente a las presiones y el asedio que continúa desde hace años.