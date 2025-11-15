Rechazo a las infundadas acusaciones de Canadá contra Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La asistente del ministro y directora general para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, al rechazar categóricamente las afirmaciones planteadas por el director del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad contra la República Islámica de Irán, describió tales acusaciones como completamente infundadas y fabricadas.

Zahra Ershadi, al condenar el continuo apoyo de Canadá al régimen sionista y la complicidad de Canadá en el genocidio de los palestinos, enfatizó que las ridículas acusaciones de la organización de inteligencia de Canadá contra Irán no tienen otro objetivo que desviar la atención de las violaciones legales y los crímenes que está cometiendo el régimen sionista en Asia Occidental, así como del respaldo que Canadá le brinda.

La directora general para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores también censuró las obstrucciones de las autoridades canadienses en la prestación de servicios consulares habituales a los iraníes residentes en Canadá, y exigió la corrección de los enfoques irresponsables e injustificados del Gobierno de Canadá hacia Irán.