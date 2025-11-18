Maduro responde a Trump: “La paz no tiene alternativa” y abre la puerta al diálogo cara a cara

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El mandatario bolivariano, durante su programa semanal Con Maduro+ emitido el lunes 17 de noviembre, declaró que “la paz no tiene alternativa” y que “solo a través de la diplomacia se resuelven las diferencias”. Maduro se mostró abierto a hablar “face to face” con quien lo desee, incluido el presidente Trump, pero advirtió que no se permitirá “bombardear ni masacrar” al pueblo venezolano.

Maduro recordó la carta oficial entregada el 6 de septiembre de 2025 a Washington, en la que Venezuela ratifica su posición invariable de respeto al derecho internacional y su voluntad de buscar puntos comunes exclusivamente mediante el diálogo.

El líder venezolano denunció que el país lleva 16 semanas bajo una “agresión psicológica sin precedentes” por el despliegue de buques de guerra, submarinos y aviones estadounidenses en el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, sin que Washington haya presentado pruebas.

A pesar de ello, subrayó que el 90 % de los venezolanos rechaza cualquier intervención militar y que pueblo y Fuerzas Armadas Bolivarianas están unidos. Aunque el poder militar venezolano es modesto, está desplegado para defender la soberanía y el desarrollo pacífico de la nación, y se ha fortalecido ante la amenaza.

Maduro alertó que un ataque a Venezuela sería “el fin político” de Donald Trump, pues la inmensa mayoría del pueblo estadounidense se opone a una agresión, y enfatizó que “lo más poderoso es la palabra y la palabra escrita queda para siempre”.

Estas declaraciones responden a las recientes afirmaciones de Trump, quien no descarta opciones militares pero ha dejado abierta la posibilidad de conversaciones directas con Caracas, en un contexto de máxima tensión bilateral.