Venezuela tilda de “patraña” de EEUU la designación de cartel “inexistente”

Mediante un comunicado emitido este lunes, el Gobierno de Venezuela ha afirmado que la medida de EE.UU. de incluir en su lista de grupos terroristas al “inexistente” ‘Cártel de los Soles’ no es más que una “ridícula patraña” para justificar una “intervención ilegítima”, si bien ha remarcado que fracasará al igual que el resto de acciones de “agresión”.

“Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”, ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, en la nota.

Asimismo, ha tachado de una “infame y vil mentira” la medida tomada por Washington para justificar una “intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

De igual manera, la nota ha puesto de relieve que dicha maniobra de Washington “seguirá la suerte” de las anteriores y recurrentes agresiones contra Venezuela: “fracasar”.

“Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias”, pero destaca la unidad y cohesión para atender “la vida nacional en todas sus dimensiones”.

De esta manera, Venezuela ha instado a la Administración estadounidense a “rectificar esta errática política de agresiones y amenazas”, que son repudiadas incluso por grandes sectores sociales en EE.UU. y “que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe”.

También, el documento ha reiterado que la política de hostilidades no contribuye “a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas”. No obstante, el Gobierno venezolano ratifica que se mantendrá en “perfecta unión popular, policial y militar” para resguardar la paz y los intereses del país.

Venezuela ha formulado estas declaraciones después de que Rubio anunció el sábado que EE.UU. designaría al llamado ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre.

Desde el pasado agosto, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, así como un submarino nuclear y más de 10 000 militares en el Carie so pretexto de luchar con narcotráficos.

No obstante, Caracas califica estas acciones de “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

