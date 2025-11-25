De la paciencia al coraje moral: Académica estadounidense sobre las enseñanzas de la Fátimah (p) en la actualidad

Alyssa Gabbay es profesora adjunta de Estudios Religiosos en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, especializada en la historia islámica temprana.

Su libro, Gender and Succession in Medieval and Early Modern Islam: Bilateral Descent and the Legacy of Fatima, examina el papel fundamental de Fátima en el pensamiento islámico.

En declaraciones a IQNA, Gabbay mencionó la “paciencia ante el sufrimiento” y “alzar la voz contra la injusticia cuando es necesario” como dos de las lecciones que las mujeres pueden extraer de la vida de Hazrat Fátima.

A continuación se presenta el texto completo de la conversación:

IQNA: Los musulmanes de todas las escuelas veneran a Lady Fátima como la amada hija del Profeta y un modelo de fe, modestia y fortaleza. A partir de su estudio de las fuentes islámicas tempranas, ¿qué aspectos de su vida o personalidad se destacan con más viveza para usted?

Gabbay: Hay tantos aspectos de la vida y la personalidad de Hazrat Fátima que me llaman la atención que resulta bastante difícil escoger solo unos pocos. Su dedicación y devoción al Profeta es sin duda uno importante: parece haber sido un apoyo firme para él en momentos en que lo necesitaba profundamente.

También me impresiona la luz muhammadí que se dice que irradiaba de ella y que se representa como emanando de ella en muchas imágenes: un signo de que ella también recibe la luz primordial asociada con Dios y que, en muchos casos, representa ‘ilm, o conocimiento.

El sermón que pronunció ante la comunidad musulmana, en el que critica con firmeza la dirección que está tomando la Umma y reivindica la propiedad de Fadak, es también una demostración muy impresionante de su autoridad espiritual, aunque constituya un tema más divisivo para los musulmanes.

Finalmente, el hecho de que, a través del ángel Gabriel, se considere que Fátima fue la destinataria de un mushaf —un texto milagroso e inspirado divinamente, asociado con una considerable autoridad y poder— consolida su estatura como alguien que, si bien no es un imán ni una profeta, guarda estrechas similitudes con ellos.

IQNA: En su investigación, ¿encontró pruebas de que el ejemplo de hazrat Fátima influyera en cómo las sociedades musulmanas posteriores veían la autoridad religiosa o moral de las mujeres?

Gabbay: Absolutamente. Solo por dar un ejemplo, eruditos chiíes como Ibn Babawayh (al-Shaykh al-Saduq) y al-Majlisi citan el sermón de Fadak de Fátima en sus colecciones de hadices, lo que indica que la veían como un modelo de conducta. Se la considera alguien capaz de explicar con autoridad el razonamiento detrás de ordenanzas divinas como la oración y el ayuno.

IQNA: Algunos estudiosos sostienen que Fátima encarna tanto la compasión maternal como el activismo social. ¿Cree usted que estas dimensiones de su carácter están suficientemente reconocidas en el discurso islámico contemporáneo?

Gabbay: Creo que su papel como activista y como líder espiritual y temporal está siendo cada vez más enfatizado por los estudiosos contemporáneos, y que esto es algo positivo. Puede coexistir fácilmente con su papel de madre compasiva; ambos no son mutuamente excluyentes.

IQNA: Algunos lectores, especialmente entre el público chií, pueden sentir que el significado espiritual de Lady Fátima va más allá del linaje social. ¿Cómo responde a quienes sienten que un análisis puramente histórico puede pasar por alto esa dimensión sagrada?

Gabbay: Coincido plenamente en que el significado espiritual de Fátima va muchísimo más allá del linaje social. No era mi objetivo, en este libro, tratar de abarcar la totalidad de ese significado espiritual, sino resaltar un elemento del mismo que quizá haya sido pasado por alto.

Existen otros excelentes libros más orientados a captar su significado espiritual en un sentido general, y recomendaría encarecidamente esos a los lectores.

Como académica que escribe para un público compuesto al menos en parte por personas seculares, siempre trato de mantener el equilibrio adecuado entre el desapego académico y la apreciación de lo sagrado. No puedo decir que siempre haya logrado este equilibrio, ¡pero hice todo lo posible!

IQNA: ¿Qué lecciones pueden extraer hoy las mujeres musulmanas —y, de hecho, todos los creyentes— del ejemplo de firmeza y piedad de Fátima?

Gabbay: Como mujer no musulmana, solo puedo hablar de las lecciones que yo misma he extraído: paciencia ante el sufrimiento; alzar la voz contra la injusticia cuando es necesario; el reconocimiento de que la gran fama, la riqueza y los logros en vida no son el verdadero tesoro, sino la estatura espiritual de uno, que puede ir acompañada de una aparente humildad o sencillez; la idea de que entregarse a la propia familia es una tarea valiosa, incluso cuando puede ir acompañada de otras actividades.

IQNA: El elocuente Sermón de Fadak de Fátima se cita a menudo por su profundidad intelectual y teológica. ¿Cómo interpreta usted la importancia del sermón en el contexto de la autoridad islámica temprana y la voz de las mujeres?

Gabbay: Es difícil exagerar la importancia del Sermón de Fadak de Fátima. En primer lugar, el discurso ofrece un ejemplo de una mujer dirigiéndose a toda la comunidad musulmana sobre una cuestión fundamental y sin dudar en expresar sus opiniones (algo) controvertidas. Solo desde ese punto de vista, merece ser estudiado y presentado como ejemplo para quienes afirman que las mujeres en el Islam carecen de derechos y autoridad.

En segundo lugar, su impacto ha sido de gran alcance. Como ya he mencionado, eruditos medievales como Ibn Babawayh y al-Majlisi lo citan en sus colecciones de hadices, lo que indica que la veían como una autoridad religiosa.

Más recientemente, el ayatolá iraquí Muhammad Baqir al-Sadr afirmó que Fátima fue la primera en criticar abiertamente al partido gobernante. La elogió enormemente y le atribuyó una especie de sentido infalible de cómo debía estructurarse el califato.

Otros estudiosos chiíes contemporáneos han señalado la utilidad del sermón como medio para enseñar a la gente sobre la fortaleza de las mujeres del ahl al-bayt. Creo que la importancia del sermón se ha sentido durante mucho tiempo y seguirá sintiéndose.

IQNA: Su investigación se basa en fuentes suníes y chiíes. ¿Qué valores compartidos o verdades históricas sobre Lady Fátima cree usted que unen a los musulmanes más allá de las fronteras sectarias?

Gabbay: Creo que todos los musulmanes pueden apreciar la devoción, la piedad, la sabiduría y la naturaleza abnegada de Fátima.

Es cierto que los chiíes tienden a asignarle una estatura extremadamente elevada, pero eso no significa que los suníes no puedan apreciar también sus cualidades y su papel en acontecimientos históricos, como su enérgica defensa del Profeta, su lealtad hacia él y hacia su esposo e hijos, e incluso la interpretación de versos coránicos que se refieren a ella, como el de Al-Kawthar.

Es significativo que en sociedades suníes premodernas, como la del Imperio otomano, se le concediera un gran respeto. Por ejemplo, en la escritura de donación para un complejo de mezquita construido por la princesa otomana Mihrumah Sultan, se comparaba a la princesa con Fátima en cuanto a inocencia. La misma escritura estipulaba que Fátima debía ser recordada regularmente en las oraciones realizadas en la mezquita.

De hecho, el impulso para escribir este libro fue la mención de Fátima por parte del poeta suní indio Amir Khusraw (m. 1325) en un breve poema en el que elogia a la hija del Profeta, una clara indicación de la reverencia en que la tienen tanto sunitas como chiíes.

Las opiniones expresadas en esta entrevista pertenecen exclusivamente a la entrevistada y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia Internacional de Noticias del Corán.

Entrevista de Mohammad Ali Haqshenas