La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella); receptáculo existencial de las luces divinas

Ante las tinieblas de la época actual, la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) es la lámpara celestial que alberga en su interior la luz orientadora de la profecía y de la Wilayah. Conocerla y seguirla constituye una necesidad ineludible para liberarse de la ignorancia y hallar un modelo perfecto en el conocimiento, la acción y la espiritualidad.