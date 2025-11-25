Enviado del Líder iraní en India lamenta la “tragedia desgarradora” tras la muerte de peregrinos en ruta hacia Medina

En su declaración, Hoyyat al-islam Hakimollahi señaló que la noticia del accidente mortal había causado “honda tristeza y dolor”, y añadió que las víctimas —peregrinos fieles en un viaje espiritual— “habían regresado a su Señor en un estado de devoción”.

Texto completo del mensaje:

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

“Con profundo pesar y tristeza, la noticia del fatal accidente de tráfico en el camino de Medina a La Meca —que se llevó la vida de un grupo de peregrinos musulmanes fieles y queridos de la India— ha llenado de profunda aflicción nuestros corazones.

Expreso mis sinceras condolencias a la gran nación de la India, a las familias enlutadas, a los respetados sobrevivientes, a los distinguidos eruditos, a la comunidad musulmana de la India y a todos aquellos devotos del sagrado Hayy del Profeta Abraham.

Pido al Dios Todopoderoso que conceda a las almas de los fallecidos Su inmensa misericordia y perdón, y que otorgue paciencia y recompensa divina a sus familias afligidas.”

— Abdul Majeed Hakimollahi, Representante del Líder Supremo en India

Según informes locales, los peregrinos viajaban en autobús entre Medina y La Meca cuando ocurrió un grave accidente de tráfico, que dejó múltiples fallecidos y heridos. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, y el incidente ha provocado un amplio sentimiento de duelo entre la comunidad musulmana de India.

Arabia Saudí recibe cada año a millones de peregrinos que visitan sus lugares sagrados, especialmente durante las temporadas de Hayy y Umrah. Los accidentes viales que afectan a peregrinos —que suelen recorrer largas distancias entre ciudades santas— continúan siendo motivo de preocupación, lo que ha generado reiterados llamados a mejorar las medidas de seguridad y fortalecer las regulaciones de transporte.