Enviado del Líder iraní en India lamenta la “tragedia desgarradora” tras la muerte de peregrinos en ruta hacia Medina

25 noviembre 2025 - 15:01
Hoyyat al-islam Abdul Majeed Hakimollahi, representante del Líder de la Revolución Islámica en India, expresó profundo pesar por la muerte trágica de un grupo de peregrinos indios que perdieron la vida en un accidente vial mientras se desplazaban de Medina a La Meca. En un mensaje difundido el martes, transmitió sus más sentidas condolencias a las familias en duelo y a la comunidad musulmana de India.

En su declaración, Hoyyat al-islam Hakimollahi señaló que la noticia del accidente mortal había causado “honda tristeza y dolor”, y añadió que las víctimas —peregrinos fieles en un viaje espiritual— “habían regresado a su Señor en un estado de devoción”.

Texto completo del mensaje:

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

“Con profundo pesar y tristeza, la noticia del fatal accidente de tráfico en el camino de Medina a La Meca —que se llevó la vida de un grupo de peregrinos musulmanes fieles y queridos de la India— ha llenado de profunda aflicción nuestros corazones.

Expreso mis sinceras condolencias a la gran nación de la India, a las familias enlutadas, a los respetados sobrevivientes, a los distinguidos eruditos, a la comunidad musulmana de la India y a todos aquellos devotos del sagrado Hayy del Profeta Abraham.

Pido al Dios Todopoderoso que conceda a las almas de los fallecidos Su inmensa misericordia y perdón, y que otorgue paciencia y recompensa divina a sus familias afligidas.”

— Abdul Majeed Hakimollahi, Representante del Líder Supremo en India

Según informes locales, los peregrinos viajaban en autobús entre Medina y La Meca cuando ocurrió un grave accidente de tráfico, que dejó múltiples fallecidos y heridos. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, y el incidente ha provocado un amplio sentimiento de duelo entre la comunidad musulmana de India.

Arabia Saudí recibe cada año a millones de peregrinos que visitan sus lugares sagrados, especialmente durante las temporadas de Hayy y Umrah. Los accidentes viales que afectan a peregrinos —que suelen recorrer largas distancias entre ciudades santas— continúan siendo motivo de preocupación, lo que ha generado reiterados llamados a mejorar las medidas de seguridad y fortalecer las regulaciones de transporte.

