Juez británico 'respetado por su equidad' apartado del caso de Acción Palestina

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las autoridades del Reino Unido han retirado inesperadamente a un juez ampliamente conocido por su "equidad e independencia" de presidir un desafío legal contra la prohibición gubernamental del grupo activista Acción Palestina.

El juez Martin Chamberlain había concedido inicialmente el permiso para la revisión judicial y se esperaba que presidiera el juicio. Sin embargo, ahora ha surgido que un panel de tres jueces diferentes escuchará el caso en su lugar.

El caso, que busca anular la designación de la organización pro-Palestina como una entidad "terrorista", está programado para comenzar el miércoles en el Tribunal Superior de Londres.

Sustituir a un juez en el último minuto es altamente inusual y ha suscitado preocupaciones entre expertos legales y activistas en el Reino Unido.

Un portavoz de Defend Our Juries, que ha organizado manifestaciones contra la prohibición de Acción Palestina, describió a Chamberlain como "ampliamente respetado por su equidad e independencia", según informó The Guardian.

Chamberlain, dijo el portavoz, "había sido consistentemente confirmado como el juez que presidía esta revisión judicial –en documentos judiciales, correspondencia y en audiencias penales relacionadas que involucraban a manifestantes pacíficos arrestados por sostener carteles".

Tayab Ali, socio del bufete de abogados Bindmans, expresó preocupación por el "cambio repentino e inexplicado de un solo juez", instando al tribunal a proporcionar "una explicación clara y creíble para tal cambio".

Emily Apple, de Campaña Contra el Comercio de Armas, dijo que el reemplazo del juez "plantea serias preguntas sobre la imparcialidad y la transparencia en nuestro sistema judicial, particularmente en casos relacionados con Palestina".

Chamberlain también había sido reemplazado a principios de este año en un caso que cuestionaba la venta por parte del Reino Unido de piezas de aviones F-35 a Israel.

Huda Ammori, cofundadora de Acción Palestina, presentará el caso ante el Tribunal Superior después de que la Corte de Apelaciones fallara el mes pasado que había motivos razonables para argumentar que la prohibición interfiere con los derechos a la libertad de expresión y de protesta.

Si tiene éxito, la decisión podría levantar la prohibición y poner fin a la campaña continua de arrestos y procesamientos contra los activistas del grupo pro-Palestina.

Ser miembro o mostrar apoyo al grupo es actualmente un delito penal castigado con hasta 14 años de prisión.

La revisión judicial de Acción Palestina sigue a meses de desobediencia civil por parte del grupo, que se ha opuesto al apoyo militar del Reino Unido a Israel.

Más de 2.000 personas han sido arrestadas desde que la organización fue prohibida en julio bajo la "Ley del Terrorismo", la mayoría por sostener carteles que decían: "Me opongo al genocidio, apoyo a Acción Palestina".

En meses recientes, miles de manifestantes, expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno del Reino Unido a poner fin a su complicidad en los crímenes de guerra de Israel en Gaza.

Según Ammori, prohibir Acción Palestina "no se hizo para proteger al público; se hizo para aplastar la disidencia y defender la industria de armas israelí".

Cage International, una organización de derechos humanos con sede en Londres, dijo en un informe el martes que el gobierno del Reino Unido continúa apoyando los crímenes de guerra de Israel en Gaza a través de lazos militares, comerciales y diplomáticos.

El informe dijo que Acción Palestina desencadenó una ola de desobediencia civil entre 2020 y 2025, lo que llevó a "un cambio significativo en el panorama del activismo en el Reino Unido".

El grupo de derechos humanos afirmó que estas acciones llevaron al cierre temporal de instalaciones vinculadas a la producción o suministro de armas utilizadas por el ejército de Israel en Gaza, incluyendo el sitio de Elbit Systems en Bristol, que fue el objetivo de numerosas protestas por parte de Acción Palestina, incluyendo solo días antes de que el grupo fuera prohibido.