España condena la escalada israelí en Líbano y exige el cese inmediato de las agresiones

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha difundido este martes un duro comunicado en el que condena el último ataque israelí, que llegó a comprometer la seguridad física del contingente español integrado en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), formado por más de seiscientos militares.

Madrid critica igualmente la construcción unilateral por parte de Israel de un muro en territorio libanés, una actuación que, a juicio del Gobierno, vulnera la Línea Azul establecida por la ONU y supone un claro menosprecio a la soberanía y a la integridad territorial del Líbano.

La Línea Azul es la demarcación trazada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 para separar el Líbano de los territorios ocupados por Israel y de los Altos del Golán sirios, tras la retirada israelí del sur libanés.

España exige al régimen de Tel Aviv el estricto cumplimiento del Derecho Internacional, el respeto al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y el cese inmediato de cualquier acción susceptible de agravar el conflicto, alertando de que la actual escalada pone en riesgo la paz y la estabilidad de toda la región.

El Ejecutivo reitera que la solución de dos Estados sigue siendo la única vía viable para alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Próximo, e insiste en la necesidad de aplicarla de forma inmediata y efectiva.

Finalmente, reafirma su compromiso inquebrantable con la soberanía y la estabilidad del Líbano, así como con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, subrayando el papel esencial que desempeña la FINUL en la contención de la violencia en la frontera sur del país.

El domingo, Israel bombardeó edificios residenciales en el suburbio de Dahiye, al sur de Beirut, causando la muerte de al menos cinco personas –entre ellas el alto comandante de Hezbolá Haytham Ali al-Tabatabai y cuatro combatientes de la Resistencia– y heridas a otras 28.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) e Israel en noviembre de 2024, el régimen de Tel Aviv ha incumplido el acuerdo en más de 7.300 ocasiones.