Líder de Irán: Netanyahu es la “persona más odiada del mundo”

“Hoy, la persona más odiada del mundo es el jefe del gabinete sionista [Benjamín Netanyahu]; hoy, la persona más odiada del mundo es él, y la organización y la banda gobernante más odiadas del mundo es el régimen sionista”, subrayó este jueves el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en declaraciones dirigidas al pueblo iraní.

Asimismo, resaltó que dicha “impopularidad” se ha extendido a Estados Unidos por el apoyo incondicional de Washington a los crímenes que ha perpetrado el régimen sionista contra los palestinos en los últimos dos años. “Estados Unidos, en este sentido, está a su lado”, agregó.

El Líder iraní afirmó que las intervenciones de EE.UU. en los asuntos interiores de otros países en el mundo “son uno de los factores que día tras día aíslan más” al país norteamericano en el mundo. “Aunque ahora los presidentes de algunos países lo adulen, entre las naciones Estados Unidos se vuelve cada vez más impopular”, apostilló.

En cuanto a los resultados de las injerencias de EE.UU. en el mundo, señaló que dichas medidas han provocado “genocidio” o “destrucción”. “En cualquier lugar donde ha intervenido, hay ya sea guerra, o genocidio, o destrucción y desplazamiento; estos son los resultados de la intervención de Estados Unidos”, explicó.

Al hacer alusión a los ataques de Israel al Líbano y Siria, así como crímenes del régimen sionista en Cisjordania y la Franja de Gaza, resaltó que “todo ello ocurre con el respaldo de Estados Unidos, y Estados Unidos en este ámbito realmente salió perjudicado y se volvió impopular”.

En las últimas semanas, funcionarios y figuras sionistas han expresado reiteradamente su preocupación por la creciente repugnancia mundial hacia el régimen.

Recientes encuestas realizadas por prestigiosas instituciones occidentales de alcance internacional, como Pew, Gallup, YouGov y la Universidad de Harvard, reflejan un creciente aislamiento global, una notable indignación pública y un aumento considerable en el rechazo y la ilegitimidad percibida hacia el régimen sionista. Estos resultados representan una de las mayores pérdidas para dicho régimen en los últimos dos años.