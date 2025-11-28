Sayyed Abdulmalik envía condolencias a Hezbolá tras el asesinato del comandante Tabtabaei

En su mensaje, Sayyed Abdulmalik extendió condolencias especiales a las familias de los mártires, felicitándolas por la honorable conclusión del martirio después de largos años de lucha, sacrificio y logros.

Afirmó que la vida de al-Tabtabaei estuvo marcada por el yihad, la entrega y las buenas acciones, señalando que Alá le permitió alcanzar grandes realizaciones y desempeñar un papel importante en la defensa de los oprimidos en toda la región.

Añadió que las contribuciones y sacrificios del comandante permanecerán perdurables en el campo del yihad, junto al honor del martirio que alcanzó en el camino de Alá.

Refiriéndose a las implicaciones del ataque, Sayyed Abdulmalik expresó que al asesinar a al-Tabtabaei y a sus compañeros, y a través de su agresión continua contra Líbano y Gaza, el enemigo israelí revela nuevamente a los pueblos y gobiernos de la región la profundidad de su arraigada agresión y comportamiento criminal.

Advirtió contra confiar en los compromisos de la entidad sionista, subrayando que el enemigo israelí no respeta acuerdos —especialmente mientras goza de la protección, respaldo y cobertura política estadounidense—.

Señaló que la escalada del enemigo es recibida con complacencia por parte de ciertos gobiernos, y que algunos actores incluso llegan a adoptar sus exigencias, dirigidas a despojar a los pueblos atacados de sus armas y fuentes de fuerza.

Sayyed Abdulmalik expresó plena confianza en la firmeza de Hezbolá, arraigada en su fe, su auténtico camino yihadista y su extenso historial de éxitos prácticos y resistencia frente a los desafíos. Alabó el papel avanzado del movimiento de la resistencia, afirmando que las contribuciones y sacrificios de Hezbolá siguen siendo fundamentales en todos los frentes del yihad y la resistencia.

Reafirmando la posición de Yemen, el Líder declaró: “Ratificamos nuestra total solidaridad con Hezbolá y estamos a su lado en la confrontación contra la tiranía israelí-sionista que apunta a toda nuestra nación”. También destacó su certeza en la promesa divina sobre la eventual desaparición de la entidad sionista temporal, sin importar su arrogancia y crímenes.

El Líder concluyó su mensaje advirtiendo a la nación sobre los intentos continuos de someterla y pacificarla, enfatizando que tales planes seguirán fracasando. Dijo que el camino correcto y realista es la acción consciente y responsable para enfrentar al enemigo, resistir sus conspiraciones y mantener en alto la bandera de la lucha.

Hezbolá ha confirmado el martirio del alto comandante Haytham Ali al-Tabatabei y de cuatro combatientes de la resistencia en un “ataque traicionero israelí” contra el suburbio sur de Beirut.

El grupo elogió el papel de décadas de Tabatabei en el fortalecimiento de la resistencia y prometió continuar la lucha contra el enemigo sionista.

El ataque, que mató al menos a cinco personas y dejó 28 heridos, ha renovado la atención sobre el apoyo militar y político de Washington al enemigo israelí, mientras funcionarios estadounidenses reconocen que no fueron informados del momento o del objetivo de la operación.



Fuente: Al Masirah