Ayatollah Amoli Larijani: “La rendición del Frente de Resistencia es una ilusión”

Durante la sesión inaugural del martes del Consejo de Conveniencia, Ayatollah Amoli Larijani ofreció sus condolencias con motivo de los aniversarios de martirio del Profeta Muhammad (La paz sea con él) y de Dama Siddiqah al-Kubra (La paz sea con ella).

Al referirse al reciente martirio del destacado comandante de Hezbolá, Haitham Ali Tabatabai, y de sus compañeros, describió la pérdida de estas figuras como un golpe severo para Hezbolá y para el conjunto del Frente de Resistencia.

“El régimen sionista imagina que intensificando la presión y llevando a cabo asesinatos selectivos puede forzar a Hezbolá y al Frente de Resistencia a retroceder”, dijo. “Pero esto es una gran ilusión. Hoy, naciones tanto en Oriente como en Occidente se han levantado contra el régimen sionista y expresan abiertamente su rechazo hacia él”.

Señaló además la elección de un musulmán chiita como alcalde de la ciudad más grande y estratégica de los Estados Unidos —una figura que públicamente ha manifestado su oposición al régimen sionista— como un claro indicio del cambio de actitud global.

“En un país que es el principal apoyo del régimen sionista, este acontecimiento refleja la creciente oposición de los movimientos populares a las políticas de Washington”, indicó.

Ayatollah Amoli Larijani afirmó que las amplias expresiones de solidaridad con Palestina provenientes de “los pueblos libres del mundo, especialmente en Occidente y en Estados Unidos”, demuestran el creciente fortalecimiento y la victoria moral del Frente de Resistencia.

“Aunque el pueblo de Gaza y las fuerzas de la Resistencia en Líbano, Irak y Yemen han pagado un alto precio en la reciente guerra, sus logros al movilizar un movimiento global contra el régimen sionista superan todo lo que Estados Unidos y el régimen podrían haber imaginado”, señaló.

Recalcó que los asesinatos selectivos de comandantes de la Resistencia en Líbano, Yemen y Gaza no representan ningún éxito estratégico para el régimen israelí.

“Hoy, la entidad sionista está desacreditada ante los ojos del mundo como un régimen que ha cometido crímenes de guerra y genocidio. Las naciones libres se han unido para rechazar a este régimen odioso”, aseguró.

Al reiterar que la rendición del Frente de Resistencia “nunca ocurrirá”, Ayatollah Amoli Larijani expresó su esperanza en que las fuerzas de primera línea, fortalecidas por la presencia de la juventud y la continuidad del camino de sus comandantes mártires, finalmente alcancen la victoria.

Al concluir la sesión, felicitó a la nación con motivo de la Semana del Basij y expresó su deseo de que el espíritu de Basij —tal como lo enfatizaron el Imam Jomeini (La paz sea con él) y el Líder de la Revolución Islámica— continúe floreciendo y guiando al país hacia un mayor progreso y desarrollo.