Trump anuncia indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández a dos días de las elecciones

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que concederá “un indulto total y completo” al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en una corte federal de Nueva York a 45 años de cárcel por tres cargos de narcotráfico internacional y posesión de armas.

Washington/Tegucigalpa — En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump sostuvo que Hernández “ha sido tratado de forma muy dura e injusta, según numerosas personas a las que respeto profundamente”, y defendió la controvertida decisión a escasas 48 horas de las elecciones presidenciales en Honduras.

El ex presidente, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue declarado culpable de convertir al país en un “narcoestado”, de recibir sobornos millonarios —entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán— y de facilitar el envío de más de 400-500 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense durante casi dos décadas.

La medida de gracia llega en un momento de máxima tensión política, cuando Honduras se prepara para elegir al sucesor de la actual presidenta Xiomara Castro. Trump aprovechó el anuncio para intervenir directamente en la contienda electoral: expresó su respaldo explícito a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, y advirtió que si éste no gana los comicios, Washington “no seguirá malgastando dinero” en el país centroamericano.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, le daremos mucho apoyo. Si no gana, no daremos buen dinero”, señaló el mandatario.

Trump también arremetió contra los otros dos principales aspirantes. Calificó a Rixi Moncada —candidata del oficialista partido Libre— de “comunista”, y afirmó que un triunfo suyo sería una victoria para el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus “narcoterroristas”. A Salvador Nasralla, abanderado del Partido Liberal, lo tachó de “casi comunista” que divide al electorado opositor.

Tras el anuncio, Asfura declaró a la AFP que no tiene “ninguna vinculación” con Hernández y que el Partido Nacional “no es responsable de las acciones personales” del ex presidente.

Hernández permanece recluido en la prisión federal de máxima seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tres meses después de dejar el cargo, cuando el gobierno de Xiomara Castro retiró la protección a quien antes había sido un aliado clave de Washington en la lucha antidrogas.

El indulto anunciado por Trump, sumado a la amenaza de cortar la ayuda financiera estadounidense, ha desatado un terremoto político en Honduras, en medio de una campaña extremadamente polarizada, denuncias cruzadas de fraude y encuestas que muestran una disputa electoral muy estrecha.