Presidente de la Asamblea Nacional de Pakistán califica el Concurso Internacional de Corán como un símbolo de unidad musulmana

Sardar Ayaz Sadiq se dirigió el jueves al Concurso Internacional de Recitación del Corán que se celebra en la capital de Pakistán, calificándolo como una bendición y un honor participar en una reunión de tan profundo enriquecimiento espiritual.

Expresó una profunda satisfacción por asistir al sagrado evento, y valoró la participación de qaris de 36 países, lo cual calificó de verdaderamente encomiable.

Añadió que la competición no solo constituía una demostración de maestría en la recitación del Sagrado Corán, sino también un poderoso símbolo de unidad dentro del mundo musulmán.

Sadiq expresó su gratitud al ministro federal de Asuntos Religiosos, Sardar Yusuf, por invitarlo a esta bendita ceremonia. Afirmó que la reunión refleja la reverencia compartida de la Umma musulmana por el Sagrado Corán.

Al destacar la importancia del Sagrado Corán, el portavoz dijo que el Sagrado Corán es un código de vida completo que ha guiado a la humanidad fuera de la oscuridad de la ignorancia.

Subrayó que el Sagrado Corán sigue siendo la fuente eterna de guía, iluminación, paz y consuelo espiritual. Añadió que actuar conforme a las enseñanzas del Sagrado Corán allana el camino hacia el éxito en este mundo y en el Más Allá.

Sadiq también extendió sus mejores deseos a todos los qaris participantes del mundo musulmán y reconoció su dedicación al arte de la recitación coránica.

El primer concurso internacional de recitación del Corán de Pakistán comenzó el lunes 24 de noviembre en la capital, Islamabad.

Recitadores de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) han participado en el certamen, organizado por el Ministerio de Asuntos Religiosos de Pakistán.

Al acoger el evento, el país busca mostrar sus tradiciones culturales, espirituales y religiosas, al tiempo que fortalecer los lazos entre los Estados miembros de la OCI.

La competición también pretende alentar a los jóvenes a reflexionar sobre los significados del Corán y preservar la sagrada tradición de la recitación a lo largo de las generaciones.

El evento concluirá con una ceremonia de premiación en el Centro Internacional de Conferencias Muhammad Ali Jinnah de Islamabad, el 29 de noviembre, en presencia de figuras religiosas y gubernamentales de Pakistán.

Adnan Momenin, un qari distinguido de la provincia suroccidental de Juzestán, representa a la República Islámica de Irán en este evento coránico.