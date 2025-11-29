Imágenes del Papa en las ruinas de una iglesia en Líbano: ¡Ojalá el Papa también visitara el sur!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): uno de los residentes de la Iglesia de San Jorge en el distrito de Tiro, sobre las ruinas de una iglesia en el sur de Líbano, izó imágenes del Papa León XIV y banderas del Vaticano en honor al viaje del Papa a Líbano.

Esta iglesia fue atacada el año pasado por el régimen sionista, lo que resultó en el martirio de seis paramédicos y daños considerables.

Jorge Iliya, en una entrevista con Al-Akhbar, expresó que deseaba que el Papa visitara la «tierra santa del sur donde pisó Jesús Cristo», ya que el sur ha ofrecido muchas víctimas; adornamos la iglesia con imágenes del Papa para una especie de bienvenida simbólica. Si él hubiera viajado al sur, este viaje, en las condiciones en las que vivimos, habría tenido un gran valor espiritual.