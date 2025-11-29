Irán condena la agresión sionista contra Beit Jinn en el sur de Siria y la inacción de la ONU

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Esmail Baghaei, ha condenado enérgicamente la agresión terrestre y aérea del régimen sionista contra la región de Beit Jinn en el sur de Siria y el asesinato de varios ciudadanos sirios.

Baghaei ha subrayado el derecho inherente de las naciones de la región a defender su soberanía nacional y la integridad territorial de sus países frente a las agresiones del régimen sionista, y ha calificado la resistencia de los jóvenes sirios contra los militares sionistas como una respuesta natural y legítima a esta agresión.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán ha lamentado, asimismo, la persistencia de las flagrantes violaciones del derecho internacional por parte del régimen sionista y la expansión de sus crímenes en la región; ha tildado de lamentable la inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante las agresiones del régimen sionista contra la soberanía y la integridad territorial de los países de la región, incluidos Siria y Líbano, y ha advertido sobre las repercusiones de esta situación en la paz y la estabilidad globales.