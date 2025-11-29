Trump y Maduro mantienen llamada telefónica en medio de amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La conversación, confirmada por múltiples fuentes a The New York Times y otros medios como EL PAÍS y France 24, se produjo días antes de que el Departamento de Estado de EE.UU. designara al "Cartel de los Soles" —vinculado por Washington a Maduro y su cúpula militar— como organización terrorista. En la llamada, que transcurrió en términos "correctos" según fuentes cercanas, participó el secretario de Estado Marco Rubio y se discutió un potencial encuentro en territorio estadounidense, aunque no hay planes concretos hasta el momento.

Este contacto directo contrasta con la agresiva retórica de Trump, quien el jueves anunció "muy pronto" operaciones terrestres contra presuntos narcotraficantes venezolanos, tras una campaña de bombardeos marítimos en el Caribe y Pacífico que ha causado más de 80 muertes en una veintena de embarcaciones. EE.UU. no ha presentado pruebas de que los objetivos transportaran drogas, y la ONU ha calificado estos ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales, mientras Venezuela denuncia que buscan expulsar a Maduro del poder bajo el pretexto de la lucha antidrogas.

El despliegue militar de Washington en la región incluye miles de soldados, decenas de aeronaves, el portaaviones USS Gerald R. Ford y un nuevo radar en Trinidad y Tobago, confirmado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar para "mejorar la vigilancia" contra narcotraficantes. El chavismo ha respondido con movilizaciones: Maduro ordenó a la fuerza aérea estar "alerta y dispuesta" para defenderse de cualquier agresión, y en una marcha masiva enfatizó la unidad nacional, declarando: "Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República".

A las tensiones se suma la crisis aérea: el Gobierno venezolano revocó concesiones a aerolíneas como Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines y Gol por suspender vuelos, alegando que se suman al "terrorismo de Estado" de EE.UU. Trump, por su parte, ha alternado amenazas con gestos de diálogo, afirmando que "hablar para salvar vidas" es una opción, aunque reprocha a Maduro el envío de inmigrantes irregulares y miembros de bandas como el Tren de Aragua. Analistas ven en esta llamada un primer paso para tender puentes, pero la incertidumbre persiste ante la estrategia de "tira y afloja" de la Casa Blanca.