Miles de israelíes hacen cola frente a la Embajada de Portugal en Tel Aviv para obtener pasaporte europeo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Miles de ciudadanos israelíes se agolparon ante la Embajada de Portugal en Tel Aviv, según informó el diario Yedioth Ahronoth. Las filas se formaron tras el anuncio de la embajada sobre una campaña denominada “vuelta al pasado”, a través de la cual los solicitantes pueden, sin cita previa, obtener turno para enero y febrero próximos, ya sea para renovar su pasaporte o para obtener la cédula de identidad portuguesa.

Este anuncio generó filas sin precedentes. Algunos esperaron durante horas, mientras que otros, al ver la extensión de la cola, decidieron abandonar el lugar. Una mujer de la zona de Rishon LeZion relató: «Llegué a las 8 de la mañana y ahora son las 10:20. Es una locura. Quise irme, pero terminé quedándome. Había unas 500 personas delante de mí».

Otro israelí comentó al diario que había acudido para renovar su pasaporte portugués: «Amo mi país, pero el pasaporte portugués ofrece muchas oportunidades, sobre todo en Europa, para estudiar y viajar sin restricciones».

Una ola migratoria

Este fuerte interés se produce justo cuando el deseo de muchos israelíes por obtener pasaportes europeos —especialmente portugués— ha aumentado considerablemente; dicho documento permite libre movilidad en los países de la Unión Europea, así como oportunidades educativas y laborales.

En este sentido, el diario Calcalist informó que la emigración desde Israel ha crecido. Según una investigación de tres destacados académicos de la Universidad de Tel Aviv, aproximadamente 90 000 israelíes emigraron entre enero de 2023 y septiembre de 2024 —50 000 en 2023 y 40 000 hasta septiembre de 2024— tras años de estabilidad relativa.

Según ese periódico, la consecuencia más preocupante de esta tendencia ha sido la pérdida de 1,5 mil millones de shéquel, equivalentes a unos 395 millones de dólares estadounidenses; un monto que, de haberse mantenido los emigrantes en Israel, no habría recaído cada año sobre los ingresos fiscales del Estado.