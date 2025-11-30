Miles de personas en España y Europa exigen romper relaciones con Israel: «El genocidio continúa»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un fin de semana marcado por la movilización propalestina, España vivió el sábado ۲۹ de noviembre el Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino (TPCGP-25) en la Universidad Complutense de Madrid, así como manifestaciones masivas en decenas de ciudades bajo el lema «El genocidio no ha parado».

El tribunal, organizado por la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y respaldado por ۲۲ colectivos, presentó evidencias documentadas de contratos, acuerdos comerciales, financieros y de armamento entre instituciones y empresas españolas con la ocupación israelí. Entre los participantes destacaron el cirujano Ghassan Abu Sittah, la académica Rabab Abdulhadi, Raji Sourani (PCHR), Olga Rodríguez y Francesca Albanese.

Al mismo tiempo, miles de personas recorrieron el centro de Madrid desde Atocha hasta Gran Vía convocadas por RESCOP, BDS y las Asambleas con la Resistencia Palestina. Los manifestantes denunciaron que, pese al alto el fuego firmado en octubre, Israel ha violado el acuerdo en casi ۴۰۰ ocasiones y ha asesinado a más de ۳۰۰ palestinos desde entonces, según datos del Ministerio de Salud gazatí.

La marcha madrileña, que reunió a unas ۱۵.۰۰۰ personas según los convocantes, rechazó el plan de paz impulsado por Donald Trump y aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, al considerarlo una «normalización del genocidio» y una nueva traición histórica ۷۸ años después de la Resolución ۱۸۱ de partición de Palestina.

Movilizaciones similares tuvieron lugar en Barcelona (۸۰۰ personas), Logroño, Toledo, Santander, Bilbao, Vitoria y decenas de ciudades más, todas exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez el embargo total de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y militares con Israel.

Paralelamente, RESCOP envió una carta abierta al presidente de CONPYMES exigiendo la cancelación inmediata de la delegación comercial que viajó a Israel esta semana y la no firma de convenios con el Gobierno y el Israel Export Institute, al considerar que vulneran resoluciones de Naciones Unidas y exponen a las empresas españolas a sanciones y demandas.

En el ámbito internacional, decenas de miles de personas se manifestaron también en París (۵۰.۰۰۰ según organizadores), Londres, Roma —con Greta Thunberg y Francesca Albanese—, Ginebra, Lisboa y Estambul, denunciando la continuidad del genocidio y la complicidad europea.

Los convocantes españoles insistieron en que «la resistencia palestina es legítima» y que «no habrá paz sin justicia ni retorno de los refugiados», mientras reiteraron que Palestina vencerá «del río al mar».