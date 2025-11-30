Venezuela, Irán y la región repudian cierre unilateral del espacio aéreo ordenado por Trump

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó este sábado con “absoluta contundencia” el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar totalmente el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores, medida que calificó como “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada” con “pretensiones coloniales”.

En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Caracas denunció que Washington pretende aplicar extraterritorialmente su jurisdicción ilegítima, vulnerando la soberanía absoluta del país reconocida por el Convenio de Chicago de 1944 y la Carta de la ONU. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que las Fuerzas Armadas defenderán la soberanía “al costo que sea”.

El régimen bolivariano acusó además a EE.UU. de suspender unilateralmente los 75 vuelos de repatriación de migrantes venezolanos que, mediante el Plan Vuelta a la Patria, habían permitido el regreso de 13.956 personas.

Irán, a través de su portavoz de Exteriores Esmail Baqai, condenó la medida como “acción arbitraria y amenaza sin precedentes contra la seguridad de la aviación internacional”, alertando sobre sus peligrosas consecuencias para la paz mundial.

El anuncio de Trump se produce en medio del despliegue estadounidense de más de 10.000 militares, buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe desde agosto, bajo pretexto de lucha contra el narcotráfico, maniobras que Venezuela, Cuba y varios países de la región consideran una escalada militar destinada a propiciar un cambio de régimen y apoderarse de los recursos naturales del país.

Caracas llamó a la comunidad internacional, la ONU y los gobiernos soberanos a rechazar “este acto inmoral” que amenaza la paz continental, reafirmando que “los pueblos herederos del Libertador Simón Bolívar vencerán”.