Presidente libanés al Papa: Diga al mundo que no nos rendiremos

Aoun, quien recibió al pontífice el domingo en el Palacio de Baabda, en Beirut, capital libanesa, señaló que si cristianos y musulmanes ceden en El Líbano, se desvanecería la misma esencia de la patria y de la justicia.

“Díganle al mundo que no moriremos y que no nos rendiremos”, proclamó Aoun.

Por su parte, el papa León XIV destacó que “ustedes son un pueblo que no se rinde; frente a las dificultades, persevera y sabe cómo renacer”.

Asimismo, subrayó que “sin una visión de futuro en la que el bien prevalezca sobre el mal, no podrá existir una reconciliación duradera”.

Estas declaraciones se producen mientras el régimen de Israel continúa atacando el Líbano, asesinando a civiles a pesar de haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego.

En octubre de 2023 estallaron enfrentamientos fronterizos entre el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) y el ejército israelí, que derivaron en septiembre de 2024 en una guerra abierta, dejando miles de muertos y provocando una destrucción significativa en varias regiones libanesas.

El régimen israelí no ha respetado el alto el fuego acordado con Hezbolá y mantiene tropas en el sur del país, ocupando posiciones estratégicas.