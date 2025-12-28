Vídeo | Las inundaciones arrastran las tiendas de campaña de los desplazados palestinos en la costa de Jan Yunis

Código de noticia: 1767214 fuente: Abna24

De acuerdo con la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA): Mientras el pueblo de Gaza y otras zonas afectadas por las agresiones del régimen sionista luchan contra el frío y el hambre, las tiendas de campaña de los desplazados en la costa de Jan Yunis también se han hundido bajo el agua debido a las fuertes lluvias e inundaciones.