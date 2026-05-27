Esfuerzos del régimen sionista por cercar Nabatieh y estancamiento en el campo de batalla en el sur de Líbano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ejército israelí está intentando infiltrarse al norte del río Litani a través del eje de la aldea de Zawtar y, mediante la ocupación de las alturas dominantes, imponer su control de fuego sobre la ciudad de Nabatieh y las posiciones de «Ali al-Tahir».

Estos movimientos militares, que han ido acompañados de amplios ataques aéreos contra las aldeas circundantes de Nabatieh, se llevan a cabo con el fin de crear un «sistema de cabeza de puente» estratégico para fortalecer las posiciones en las negociaciones políticas o para una posible expansión del control militar. Estos avances no se realizan de forma horizontal, sino en forma de «flecha» diseñada para allanar el camino hacia la orilla norte del río Litani.

En respuesta, las fuerzas de la resistencia, adoptando una estrategia inteligente, han atacado los puntos débiles logísticos y de protección de las fuerzas israelíes. El enfoque operativo de la resistencia, en lugar de enfrentamientos directos con tanques pesados, se ha centrado en la destrucción de equipos de apoyo, bulldozers abrecaminos (modelo D9), sistemas de comunicación y radares de la Cúpula de Hierro.

Los resultados en el campo muestran que, después de 86 días desde el inicio de los enfrentamientos, el ejército israelí no ha logrado estabilizar su posición ni establecer fortificaciones defensivas debido a los golpes continuos contra sus líneas de suministro y la creación de puntos ciegos en su red de mando y control.

La evaluación de la situación en los frentes indica que la resistencia ha logrado convertir la supuesta superioridad tecnológica de Israel en un desafío logístico y humano para su ejército. La interrupción de las comunicaciones entre las unidades operativas y los centros de mando, junto con la eliminación de la cobertura protectora, ha convertido a las fuerzas israelíes en objetivos fijos.

Los antecedentes de fracasos similares en otras zonas como al-Bayada y al-Naqoura en el avance hacia Tiro confirman que la superioridad aérea y los intentos de crear un «cinturón de seguridad» no han podido garantizar en la práctica la seguridad de las fuerzas militares ni de los colonos del norte.