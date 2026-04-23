Incautación de dos barcos en el Estrecho de Ormuz; uno de los navíos es «sionista»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informó de la incautación de dos barcos infractores en el Estrecho de Ormuz, uno de los cuales pertenece al régimen sionista.

Según el comunicado de la Armada del Cuerpo de Guardianes, estos dos navíos fueron trasladados la mañana de hoy, 23 de abril de 2026, a las aguas territoriales de la República Islámica de Irán para la inspección de su carga, actas y documentos.

La Armada del Cuerpo de Guardianes anunció que, con el objetivo de la gestión inteligente del Estrecho de Ormuz, se ha procedido a la incautación del navío «MSC-FRANCESCA», perteneciente al régimen sionista, y del navío «EPAMINODES».

Irán, desde el inicio de la Tercera Guerra Impuesta, había advertido que incautaría los navíos que aseguren los intereses de Estados Unidos y del régimen sionista.

El comunicado del Cuerpo de Guardianes declaró que el navío «EPAMINODES», «sin permiso y mediante la comisión de sucesivas infracciones y la manipulación de los sistemas de ayuda a la navegación, poniendo en peligro la seguridad de la navegación marítima», pretendía cruzar secretamente el Estrecho de Ormuz, el cual fue identificado e incautado gracias a la inteligencia de la Armada del Cuerpo de Guardianes.

La Armada del Cuerpo de Guardianes enfatizó que «cualquier acción destinada a interrumpir la ejecución de las leyes anunciadas por la República Islámica de Irán para el tránsito en el Estrecho de Ormuz, y cualquier actividad contraria al paso seguro por esta ruta estratégica, es monitoreada de forma constante».