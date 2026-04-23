Manifestantes en Londres expresan su solidaridad con Irán y condenan las amenazas militares de EE. UU.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Activistas antibélicos y ciudadanos preocupados se han manifestado en Londres para expresar su solidaridad con la nación iraní en medio de las crecientes amenazas militares de Estados Unidos.

Activistas civiles, grupos antibélicos y personas de diversos estratos sociales en el Reino Unido han expresado su solidaridad con el gobierno y la nación de Irán, manifestando su indignación ante las amenazas militares del presidente estadounidense contra la República Islámica, según informó el corresponsal de IRNA.

Los participantes se reunieron para la protesta el miércoles por la tarde (hora local), 22 de abril de 2026, frente a la oficina del Primer Ministro británico.

Portando banderas de la República Islámica de Irán y sosteniendo pancartas, los manifestantes expresaron su repudio a las políticas belicistas de Estados Unidos y del régimen israelí.

Los manifestantes también portaron imágenes de 168 escolares iraníes de la escuela primaria de Minab, en el sur de Irán, martirizados durante la agresión estadounidense-israelí.

Los manifestantes describieron las agresiones de Estados Unidos y del régimen israelí como un claro ejemplo de crimen contra la humanidad, exigiendo el fin del aventurismo militar en la región.