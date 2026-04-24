El Papa condena nuevamente los ataques de EE. UU. y el régimen sionista contra Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Papa León XIV declaró la noche del jueves ante los periodistas que lo acompañaban desde Malabo, capital de Guinea Ecuatorial: «Como líder espiritual, no puedo estar a favor de la guerra».

El máximo representante del catolicismo subrayó a continuación que el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel ha generado una situación caótica para la economía mundial y para toda la población inocente de Irán, que sufre las consecuencias de este conflicto armado. «Deseo instar a todos a esforzarse por hallar respuestas que emanen de una cultura de paz, y no de un ámbito colmado de odio y división», manifestó.

Estas declaraciones del Papa León XIV se produjeron tras el reciente cruce de tensiones verbales entre él y el presidente estadounidense, Donald Trump. En las últimas semanas, el Pontífice se ha erigido como uno de los críticos más prominentes de la guerra de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán.

En su posicionamiento más severo contra el conflicto en Irán, el Papa León XIV señaló que la ilusión del poder absoluto es el factor que intensifica la guerra y sentenció: «¡Ya basta de egocentrismo y de avaricia por el dinero! ¡Basta de demostraciones de poder! ¡Basta de guerra!».