Irán: Promoción del terrorismo por parte de Trump muestra “fracaso moral”

Mediante una publicación emitida el jueves en su cuenta de X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán criticó a las autoridades estadounidenses por recurrir al terrorismo, asesinato y violencia masiva contra Irán.

“El presidente de Estados Unidos ha vuelto a publicar una declaración de un individuo que llama abiertamente a ‘matar a quienes no quieren un acuerdo’”, afirmó.

Al recordar que EE.UU. alguna vez se presentó como “cuna de la democracia, la libertad y los valores humanos”, ahora parece convertirse en “un promotor del terrorismo, el asesinato y la violencia masiva”. “¿Cómo debería llamarse esto, si no un profundo fracaso moral?”, ha planteado esta cuestión.

Baqai formuló estas afirmaciones después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un mensaje en su red social Truth Social republicara un tuit de un periodista estadounidense, Mark Thiessen, que afirmaba la posibilidad de asesinar a funcionarios iraníes que no están de acuerdo con un pacto con EE.UU.