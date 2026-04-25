Comienza el avance de la Flotilla Samud 2 hacia Gaza con la participación de miles de personas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La flotilla naval Samud 2, que desde hace tiempo había iniciado las actividades preparatorias para partir hacia Gaza con el fin de levantar el bloqueo de esta región afectada por la guerra, comenzó ayer su movimiento hacia las costas de Gaza.

Más de 70 embarcaciones y barcos de diversas rutas del Mar Mediterráneo, incluyendo Barcelona y puertos de Túnez, participan en este evento internacional. El número de participantes en esta caravana se estima en unos 3.000 ciudadanos procedentes de más de 100 países, contando con la presencia de figuras destacadas como parlamentarios, activistas de derechos humanos y personalidades internacionales.

La flota también cuenta con una sección médica prevista que incluye a unos 1.000 profesionales sanitarios, quienes transportan equipos y suministros vitales para fortalecer el sistema de salud en Gaza.

Los organizadores anunciaron que esta acción no se limita únicamente a la ruta marítima, sino que incluye una ruta terrestre denominada Caravana Samud 2, que ha comenzado en Argelia y, tras pasar por Túnez y Libia, llegará al cruce de Rafah.

El objetivo declarado de esta flotilla es establecer un corredor marítimo civil y sostenible para el transporte de alimentos, medicinas y materiales de construcción a Gaza, sin restricciones militares.

Asimismo, organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado que se garantice una ruta segura para esta flota y han advertido contra la repetición de los incidentes ocurridos en el año 2025.

En este sentido, Zaher Birawi, presidente del Comité Internacional para Romper el Bloqueo de Gaza, subrayó que esta flotilla es una acción de resistencia civil pacífica para obligar a la comunidad internacional a poner fin de manera total al bloqueo de Gaza.