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Sheij Ibrahim Zakzaky: El nombre del mártir Líder Supremo de Irán se ha convertido en un símbolo de la resistencia

26 abril 2026 - 23:31
Código de noticia: 1806775
fuente: Abna24
Sheij Ibrahim Zakzaky: El nombre del mártir Líder Supremo de Irán se ha convertido en un símbolo de la resistencia

Sheij Ibrahim Zakzaky, líder del Movimiento Islámico de Nigeria, conmemora al mártir Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Ali Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), como un símbolo de resistencia, fe y firmeza.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sheij Ibrahim Zakzaky, líder del Movimiento Islámico de Nigeria, conmemora al mártir Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Ali Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), como un símbolo de resistencia, fe y firmeza.

En una sesión celebrada para honrar el exaltado estatus del mártir Imam y Líder, Sheij Ibrahim Zakzaky afirmó:

"Permanecemos firmes en aquello por lo que sacrificaste tu vida, y no retrocederemos. Seguiremos en tu camino hasta que esta religión prevalezca sobre el mundo entero".

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