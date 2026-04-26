Ataque con bomba deja al menos 14 muertos y 38 heridos en Colombia

El incidente ocurrió la tarde del sábado en la transitada autopista Panamericana en el municipio de Cajibío, cuando un cilindro bomba cayó sobre un minibús que circulaba por la vía.

Según las autoridades locales, cinco niños y muchos indígenas se encuentran entre las víctimas del atentado.

El presidente Gustavo Petro denunció que se trata de un acto por “terrorismo” que busca “producir miedo masivo en la población a través de la violencia”, y atribuyó lo ocurrido a la guerrilla Estado Mayor Central (EMC), liderada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido bajo el alias de Marlon.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aumentó 5000 millones de pesos la recompensa ya ofrecida por él tras la escalada de ataques en el suroeste del país.