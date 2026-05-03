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La voz de la humanidad

3 mayo 2026 - 08:38
Código de noticia: 1809100
fuente: Abna24
La voz de la humanidad

El poema «La voz de la humanidad», de Heba Smith

La voz de la humanidad

Mientras miles de palestinos sufren de inanición,  
la flotilla del amor zarpó.

Mientras la hipocresía negocia en escritorios,  
un grupo de veleros alumbró el mar de los tripulantes de la paz.

Mientras se perpetúa un genocidio,  
un puñado de valientes demostró humanidad.

Cuando el miedo ordena cerrar los ojos,  
ellos salieron a visibilizar la crueldad y la dignidad.

Cuando todos callan,  
cuando todos desvían la mirada,  
cuando todos se vuelven sordos al dolor,  
solo unos pocos tienen el valor  
de hablar, mirar y escuchar  
la voz de la humanidad.

HEBA SMITH

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