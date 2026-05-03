La voz de la humanidad
Mientras miles de palestinos sufren de inanición,
la flotilla del amor zarpó.
Mientras la hipocresía negocia en escritorios,
un grupo de veleros alumbró el mar de los tripulantes de la paz.
Mientras se perpetúa un genocidio,
un puñado de valientes demostró humanidad.
Cuando el miedo ordena cerrar los ojos,
ellos salieron a visibilizar la crueldad y la dignidad.
Cuando todos callan,
cuando todos desvían la mirada,
cuando todos se vuelven sordos al dolor,
solo unos pocos tienen el valor
de hablar, mirar y escuchar
la voz de la humanidad.
HEBA SMITH
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