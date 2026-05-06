La clemencia perdurable del Imam ar-Rida (P); del pasado hasta hoy

Código de noticia: 1810907 fuente: Abna24

El Imam ar-Rida (P) ha alcanzado fama como «Rauf» precisamente porque, durante su época, gracias a las condiciones particulares y a la reducción de las restricciones, se facilitó una mayor manifestación de su conducta y comportamiento, y los ejemplos de su clemencia y bondad se observaron ampliamente entre la gente. Esta clemencia sigue siendo perceptible y se siente de manera tangible hasta hoy en la vida y en la experiencia espiritual de las personas.