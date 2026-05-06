En una publicación en su cuenta de red social X, Gustavo Petro ha denunciado que “7000 hombres de Colombia entrenados militarmente, luchando en una guerra ajena y muriendo sin causa en Ucrania”.

“No queremos exportar muerte”, ha manifestado y recordado que ejercer como mercenario está “prohibido por ley” colombiana.

Rusia revela el despliegue de mercenarios de “cárteles de la droga” en Ucrania

En el terreno, el servicio de seguridad ruso informó de la llegada de un nuevo contingente de mercenarios colombianos para compensar las cuantiosas pérdidas sufridas por la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional Ucraniana en la región de Járkov.

Una fuente de seguridad declaró a la agencia de noticias rusa Sputnik que entre estos refuerzos se encuentran individuos que se cree que tienen “antecedentes delictivos vinculados a cárteles de la droga” en América Latina.

En el plano legislativo, el presidente Petro ha llamado al Congreso colombiano a considerar con urgencia un proyecto de ley para adherirse a la ‘Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios’ (1989), luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores reconociera que algunos ciudadanos habían viajado al extranjero para participar en el conflicto ucraniano y adquirir habilidades de combate.

Petro, que ha condenado en múltiples ocasiones que soldados de su país se involucren en conflictos ajenos, ha fustigado a Kiev por tratar “a los colombianos como raza inferior” y utilizar a colombianos como “carne de cañón”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado repetidamente que el régimen de Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como “carne de cañón”, mientras que varias fuerzas extranjeras han admitido en entrevistas con la prensa la deficiente coordinación de las operaciones dentro del ejército ucraniano y las menguantes posibilidades de supervivencia en las batallas.