Las consecuencias de la guerra contra Irán han colocado la seguridad alimentaria de Reino Unido al borde de la crisis

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Expertos en políticas alimentarias en Reino Unido han advertido que este país se acerca a una crisis creciente de seguridad alimentaria; una crisis que se ha formado bajo el impacto simultáneo del cambio climático, la inflación, las perturbaciones en las cadenas de suministro globales y las consecuencias geopolíticas de la guerra contra Irán. En una carta colectiva dirigida al Gobierno, estos expertos han enfatizado que Londres «camina dormido hacia la crisis alimentaria» y que las políticas oficiales están muy alejadas de las dimensiones reales de la crisis mundial de los alimentos.

A juicio de estos expertos, la presión sobre la agricultura interna de Reino Unido ha aumentado de manera notable. Un primavera seca, olas sucesivas de calor y el aumento de las temperaturas a niveles superiores a las condiciones adecuadas para un crecimiento sostenible de los cultivos han provocado una reducción del rendimiento en diversos sectores. Los productores ganaderos también han informado sobre el estrés térmico en los animales, y la sequedad generalizada de los terrenos ha elevado el riesgo de incendios; una situación que, según las estimaciones, podría causar pérdidas de cientos de millones de libras al sector agrícola.

La guerra contra Irán y la presión sobre la cadena global de alimentos

Este informe enfatiza que la crisis no se limita solo a las condiciones internas de Reino Unido, sino que tiene sus raíces en presiones estructurales más amplias sobre el sistema mundial de alimentos y energía. Los analistas han pronosticado que los precios de los alimentos en Reino Unido podrían aumentar hasta un 50 por ciento para el mes de noviembre en comparación con los niveles de hace cinco años; una tendencia que se ha intensificado con eventos climáticos severos y perturbaciones en el suministro global.

En este marco, la guerra en curso contra Irán se ha señalado como uno de los factores que revelan la inseguridad en las cadenas de suministro globales. La preocupación por las perturbaciones en el Estrecho de Ormuz ha provocado un aumento en los costos del combustible y los fertilizantes químicos, y sus efectos han proyectado directamente una sombra sobre los costos de producción agrícola a nivel mundial. Los analistas han advertido que, incluso si se reducen las tensiones, la estabilidad de precios a corto plazo parece improbable debido a la persistencia de cuellos de botella en el suministro y la incertidumbre en los mercados.

La seguridad alimentaria, un asunto de seguridad nacional

Tim Lang, profesor emérito de política alimentaria en la Universidad City, St. George de Londres, en una entrevista con The Guardian, ha descrito el enfoque del Gobierno británico como la continuación de una «situación normal» y ha advertido que las autoridades, a pesar de haber recibido «serias alertas científicas, informativas y políticas», siguen dando a entender que «todo está bien». Los firmantes de la carta han exigido una revisión inmediata de la estrategia nacional de alimentos, el fortalecimiento de una producción interna resiliente, la preparación ante choques externos y la garantía de acceso de la población a alimentos sanos y asequibles.

El general retirado Richard Nugee, también firmante de la carta, ha advertido que la seguridad alimentaria debe considerarse como parte de la seguridad nacional. Ha enfatizado que las perturbaciones climáticas en las principales zonas productoras de alimentos, junto con las interrupciones comerciales derivadas de las guerras y tensiones geopolíticas, pueden limitar el acceso a los alimentos e inestabilizar los precios. Nugee también ha alertado que si los alimentos se convierten en un bien inestable o inaccesible, la presión social sobre los gobiernos aumentará drásticamente.