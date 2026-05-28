Informe: Fuerzas iraníes obligan a 4 buques de EEUU a retirarse del Ormuz

Cuatro embarcaciones intentaron cruzar el Estrecho de Ormuz sin autorización, pero tras disparos de advertencia de la Marina iraní se vieron obligadas a detenerse y regresar, ha informado este jueves la agencia iraní de noticias Tasnim, citando una fuente militar informada.

Anteriormente, otra fuente había informado que “un petrolero estadounidense había intentado atravesar el estrecho de Ormuz tras desconectar su sistema de seguimiento”.

Ha detallado que las fuerzas de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) dieron una “respuesta rápida y decisiva” que incluyó fuego de advertencia dirigido hacia el buque, y por fin “el petrolero se vio obligado a detenerse y retirarse”.

La fuente ha señalado también que las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra un terreno abierto cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abás (sur de Irán), afirmando que los informes anteriores sobre el sonido de una explosión escuchada en la zona estaban relacionados con ese incidente.

Según medios iraníes, alrededor de las 01:30 de la madrugada de este jueves se escucharon tres explosiones en el este de la ciudad de Bandar Abás, capital de la provincia sureña de Hormozgán.

En respuesta a dicha agresión, CGRI anunció en un comunicado que atacó la base aérea estadounidense desde donde se originó la agresión contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás con proyectiles aéreos.

“Quien os ataque, atacadlo de la misma manera que nosotros os atacamos”, manifiesta el texto al comienzo en alusión a una aleya coránica y finaliza asegurando que “La victoria solo pertenece a Alá, el Todopoderoso, el Sabio”, ha subrayado la nota.

Esta es la segunda vez que Estados Unidos viola el alto el fuego con Irán en las últimas 72 horas. Washington llevó a cabo ataques contra Bandar Abás el martes por la mañana.

Las fuerzas iraníes han impuesto un estricto control sobre el estrecho de Ormuz, restringiendo el paso de buques vinculados a Estados Unidos e Israel en represalia a la guerra de agresión de Washington y Tel Aviv contra Irán el 28 de febrero.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de marzo y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.