Irán anuncia detalles del funeral del Líder Mártir de Revolución Islámica

“El lugar de sepultura del imán mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, conforme a su testamento y a las recomendaciones de sus allegados, será el santuario del imán Reza (la paz sea con él), donde reposará”, ha afirmado este martes el vicealcalde de Asuntos Sociales y Culturales del Ayuntamiento de Teherán, Mohamad Amin Tavakolizade.

En cuanto a las solicitudes de distintas provincias para acoger la ceremonia del funeral del líder iraní, ha aseverado que es probable que el acto se celebre en la segunda quincena de junio.

Ha vaticinado que la ceremonia fúnebre en Teherán durará 24 horas y que también se celebrarán ceremonias similares en ciudades como Qom (centro) y Mashhad (este).

Ha subrayado que dicha ceremonia será diferente, ya que los iraníes se despiden “del mayor líder de la lucha contra la hegemonía mundial” y “del principal comandante en la resistencia contra Estados Unidos e Israel”.

Ha detallado que posiblemente la ceremonia fúnebre en Mashhad reciba a un gran número de peregrinos extranjeros, especialmente de Pakistán, Afganistán, la India, Bangladés y la región de Cachemira.

Ha añadido que, por ello, las autoridades de la provincia de Jorasán Razavi y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica han adoptado medidas especiales para la acogida de los peregrinos y la organización del funeral, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei, junto a varios miembros de su familia y numerosos altos mandos militares, fueron martirizados el 28 de febrero de 2026 en un acto directo de agresión por parte de Estados Unidos y el régimen israelí contra el país persa.

Ese ataque marcó el inicio de una guerra no provocada de 40 días contra el país, que presenció una movilización sin precedentes y permanente del pueblo iraní. Hombres, mujeres y jóvenes de todos los estratos políticos y sociales salieron a las calles y plazas principales en una muestra de apoyo total a las Fuerzas Armadas, incluyendo el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Basich —una movilización integrada por fuerzas populares— y el Ejército.

El 8 de marzo, la Asamblea de Expertos de Irán, un organismo de 88 clérigos, nombró oficialmente al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, de 56 años, como nuevo Líder de la Revolución Islámica.