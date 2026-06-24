Irán promete procesar a EEUU e Israel por crímenes de guerra

“Los regímenes agresores de Estados Unidos e Israel cometieron deliberadamente numerosos crímenes de guerra durante su ataque contra Irán, desde el asesinato de niños y civiles hasta ataques contra instalaciones como hospitales, escuelas, universidades y edificios residenciales”, ha subrayado el presidente del Poder Judicial de Irán, Qolam Hosein Mohseni Eyei, durante una reunión celebrada el miércoles con altos funcionarios judiciales y presidentes de tribunales provinciales.

Eyei ha aclarado la necesidad de abordar la cuestión por vías legales y pidió una acción coordinada de todas las instituciones pertinentes para salvaguardar los derechos de Irán en el ámbito internacional.

“El fiscal general, el vicejefe del Poder Judicial para Asuntos Internacionales, el secretario de la Sede de Derechos Humanos y el Centro de Abogados del Poder Judicial, en coordinación y cooperación con otros organismos pertinentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, deben hacer todo lo posible para garantizar los derechos legítimos de la nación iraní en los foros judiciales y jurídicos internacionales”, ha subrayado el funcionario judicial.

EEUU e Israel deben rendir cuentas a nivel internacional por crímenes de guerra

En la reunión, Eyei se ha referido al Convenio de Ginebra de 1949 y a las normas consuetudinarias que rigen los conflictos armados, aseverando que “durante su agresión contra Irán, los agresores estadounidenses y sionistas no solo violaron el Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales pertinentes, sino que también ignoraron las normas consuetudinarias aplicables a los conflictos armados”.

“Estados Unidos y el régimen sionista, además de iniciar una guerra y una agresión contra la nación iraní y de violar los derechos materiales y morales de nuestro pueblo, también cometieron todo tipo de crímenes de guerra durante este período. Por lo tanto, deben ser procesados por las autoridades internacionales competentes para obtener compensación, reparación de daños y castigo por la comisión de crímenes de guerra. No dejaremos en paz a estos agresores; los perseguiremos e insistiremos en que sean castigados”, ha expresado.

En este sentido, el jefe del Poder Judicial ha subrayado que Irán se reserva el derecho de buscar recursos legales a través de mecanismos internacionales.

“La República Islámica de Irán se reserva plenamente el derecho de emprender acciones legales y judiciales contra todos los actos criminales y agresivos cometidos por Estados Unidos y el régimen sionista en foros internacionales, así como el derecho a utilizar los mecanismos de derechos humanos”, ha recalcado.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero de 2026, durante la cual asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, junto a varios altos mandos, así como a cientos de civiles.

Durante su agresión, Estados Unidos y el régimen israelí bombardearon escuelas y hospitales, así como otras infraestructuras civiles.

Entre las pérdidas más trágicas se encuentran más de 181 escolares y docentes en la ciudad sureña de Minab, asesinados en un ataque estadounidense en el primer día de la guerra.

El número de víctimas iraníes en la reciente guerra impuesta ascendió a 3519 mártires, incluidos 3002 hombres y 517 mujeres, informó el lunes el portavoz del Poder Judicial, Asqar Yahangir, citando las últimas estadísticas de la Organización de Medicina Forense.

Expertos de la Naciones Unidas han condenado enérgicamente la guerra de agresión contra Irán, considerándola una violación flagrante del derecho internacional.