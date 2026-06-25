El Senado de EE.UU. da marcha atrás en la resolución sobre los poderes de guerra de Trump contra Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Un día después de aprobar una resolución que limitaba las facultades de guerra de Donald Trump, el Senado de Estados Unidos modificó su postura crítica respecto a la forma en que el presidente estadounidense gestionó la guerra y rechazó avanzar con una iniciativa similar relacionada con los poderes de guerra.

Por su parte, Trump reaccionó a la votación escribiendo en Truth Social: «El Senado cambió su votación sobre Irán de 50 contra 48 en contra, a 50 contra 47 a favor. Rand Paul y Bill Cassidy cambiaron su voto. Gracias a John Thune, Lindsey Graham, Bernie Moreno y a todos los demás. Esta votación envía una advertencia a Irán».