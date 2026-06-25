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El Senado de EE.UU. da marcha atrás en la resolución sobre los poderes de guerra de Trump contra Irán

25 junio 2026 - 15:03
Código de noticia: 1831355
fuente: Abna24
El Senado de EE.UU. da marcha atrás en la resolución sobre los poderes de guerra de Trump contra Irán

El Senado de Estados Unidos dio marcha atrás en el examen de la resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump contra Irán.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Un día después de aprobar una resolución que limitaba las facultades de guerra de Donald Trump, el Senado de Estados Unidos modificó su postura crítica respecto a la forma en que el presidente estadounidense gestionó la guerra y rechazó avanzar con una iniciativa similar relacionada con los poderes de guerra.

Por su parte, Trump reaccionó a la votación escribiendo en Truth Social: «El Senado cambió su votación sobre Irán de 50 contra 48 en contra, a 50 contra 47 a favor. Rand Paul y Bill Cassidy cambiaron su voto. Gracias a John Thune, Lindsey Graham, Bernie Moreno y a todos los demás. Esta votación envía una advertencia a Irán».

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