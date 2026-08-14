la interpretación temática del sagrado Corán:

La homosexualidad es una tendencia emocional y sexual que las personas tienen hacia su mismo género, lo contrario a la naturaleza.

Este acto abominable, es un vicio horrendo y condenado en todas las religiones del mundo, sobre todo por las tres grandes religiones Abrahámicas. Una de las razones que podemos mencionar para la prohibición de la homosexualidad, es que este pecado es contrario a la naturaleza del hombre y a la creación de Dios.

Este acto es conocido como “Homosexuality”, y cuando se aplica para las mujeres se dice: “Lesbian” o “Lesbianismo” y para los hombres es conocido también como “Gay”. Como lo hemos señalado, para la religión abrahámica, está señalado como uno de los mayores pecados; sin embargo hoy en día, con el cambio de su nombre, bajo el título de “sexualidad”, continúa normalizándose en la sociedad, y a veces, es uno de los temas de los derechos humanos.

La homosexualidad desde el punto de vista islámico

Desde el punto de vista islámico y de acuerdo a todos los juristas musulmanes sin excepción, la homosexualidad, es un acto ilícito, siendo uno de los más grandes pecados, de acuerdo al Sagrado Corán, las narraciones del Amado Profeta y su querida Familia. De ahí es que para poder esclarecer más sobre el fenómeno de la homosexualidad, desde el punto de vista islámico a continuación desarrollamos:

• Sodomía

Casi todos los versículos del Sagrado Corán que se refieren al tema de la homosexualidad son versículos relacionados con la tribu de Lot, que se han mencionado en diferentes suras.

Dios Todo Poderoso sobre la tribu de Lot señala:

وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَالْفَاحِشَۀَ مَا سَبَقَکُم بهِا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِینَ**

إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شهَوَۀً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ**

“Y (recuerda) a Lot cuando dijo a su pueblo: ((¡Cometéis una indecencia que nadie en el Universo ha cometido antes!))” 7.80

“En verdad vais con deseos a los hombres en lugar a las mujeres. Sois verdaderamente gente inmderada”.7.81

En este versículo Dios dice; en el pueblo de Lot habían cometido un horrible pecado que nunca antes lo hicieron.

El gran Ayatolá Javadi Amoli en su clase de interpretación del Sagrado Corán, sobre estas aleyas dijo: “en realidad el Profeta Lot no sabía mucho de este pueblo, pero había vivido entre ellos por muchos años y había sido como un hermano social”. Según el dicho de Imam Rida (la paz sea con él), si una sociedad comete un nuevo pecado, sufrirá un nuevo castigo. Las enfermedades como el “SIDA”, tampoco habían existido antes. Al igual que los eventos del mundo son efectivos en el hombre, también las acciones del hombre son efectivas en el mundo. El Profeta Lot decía a su pueblo que este pecado cometido por vosotros no han cometido nadie de las creaciones anteriores. Ni los animales, ni los genios, ni los ángeles, nunca lo hacen. En ese sentido, este acto según el mandato del Sagrado Corán ((los que lo aprueban en su parlamento, son inferiores de los animales.))

Además, en otra ocasión se ha explicado las acciones del pueblo de Lot con más detalle:

“Y (recuerda a Lot) cuando dijo a su pueblo: “En verdad cometéis una indecencia que ningún ser humano había cometido antes de vosotros”. (29:28)

¿Vais a los hombres, cortáis los caminos y cometéis lo reprobable en vuestras reuniones? Pero la única respuesta de su pueblo fue decir: “¡Tráenos el castigo de Dios si eres de los que dicen la verdad!” (29:29)

El gran científico Shiita Allamah Tabatabai dijo respecto a esta frase “cortáis los caminos”, se refiere al abandono de las relaciones sexuales con las mujeres, cuyo resultado es cortar la generación de los hombres. El Amado Profeta del Islam dijo: ”Quien tenga relaciones sexuales con un adolescente entrará en el Día del Juicio mientras que es impuro, porque las aguas del mundo no lo purifican, Dios estará disgustado con él y se lo quita de su Misericordia y preparará el inferno para él y ¡Qué mala será esta morada. Mizan Al Hekmeh, t,14. P, 539, 214

En otra ocasión también dijo: “No le llegará el aroma del Paraíso a quien sea pasivo” la interpretación ejemplar, t, 15. P,320

En otra narración dijo: “Quien bese a un joven por lujuria, Dios no lo apartará del fuego en el Día de la Resurrección.”

• Lesbianismo

De lo mencionado anteriormente podemos comprender que la sexualidad entre el pueblo de Lot, se había convertido en un hábito y en un estilo de vida; por lo tanto no hay lugar para ninguna duda que la homosexualidad también era una costumbre entre las mujeres. Con ello, los versículos y narraciones que hemos mencionado sobre la sodomía se aplican también para el lesbianismo.

• La historia del Profeta Lot y su pueblo en el Sagrado Corán

Las historias del Corán enseñan lecciones, proporcionan el contexto histórico de la humanidad, y demuestran la naturaleza de Dios. La historia del Profeta Lot se remonta al siglo XXI.

Vamos a comparar un poco entre la época de hoy con la época del Profeta Lot. En muchas partes en la actualidad, es inseguro caminar por las calles, en la noche e incluso en el día. El asesinato en muchos países sobre todo en el Occidente es como el pan de cada día, sólo basta ver las estadísticas sobre las violaciones, los hijos ilegítimos, el consumo de Drogas y bebidas alcohólicas que se consiguen fácilmente incluso en las escuelas, la pornografía ha llegado con mucha facilidad a los niños, podemos agregar a esto el tráfico de los humanos; es decir “la trata de personas. De modo que éste estilo de la vida degenerada, y con libertinaje es aceptada e incluso es considerada normal; pues todo lo mencionado sólo es una breve descripción de nuestro mundo que por lo visto, es un mundo fuera de control. En su opinión, ¿Qué diferencia tiene nuestra época con la de los tiempos del Profeta Lot?

El Pueblo Lot fue una sociedad similar a la nuestra. Un pueblo corrupto, no tuvieron vergüenza, los delincuentes fueron respetados, las actividades criminales estaban en incremento cada día, los niños (as) que pasaban por la ciudad Sodoma se arriesgaban a ser robados o abusados sexuales. El pueblo de Lot no tenía moral, ni vergüenza y no cumplían ninguna norma. La homosexualidad era un fenómeno común, siendo una parte de su estilo de vida; es decir no solo estaba permitido, sino que estaban orgullosos de ello. A esta ciudad Dios envió al Profeta Lot; pero la gente de Sodoma estaba contenta de su forma de vida y no querían cambiarla, por ello es que Lot pronto entre ellos se convirtió en una molestia y sus palabras fueron ignoradas por ellos. Entonces, la gente de Sodoma que estaba cometiendo pecados abiertamente y no tenía vergüenza de ello; ya que no les importaba que los demás los observaban cometiendo pecados, al igual que no les importaba que Dios los observe; y estaban muy equivocados, pues aunque tratáramos de ocultar nuestros pecados, Dios ve todas las cosas, y nadie puede ocultarse al Todopoderoso. Por lo tanto, si nos avergonzamos de nuestras acciones y deseemos que Dios no haya sido testigo de ellas, probablemente sea el momento de reconsiderar nuestro comportamiento y encontrar una manera de actuar que sea más agradable ante Dios.

El castigo del Pueblo de Lot

Por la orden de Dios, el gran ángel de Dios, Gabriel y dos otros ángeles; es decir, Miguel y Israfil fueron enviados para castigar a la gente de Sodoma. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, se presentaron como hombres viajeros, con una atractiva apariencia. La primera persona con la que hablaron fue una de las hijas de Lot. Ella se preocupó por ellos y les pidió que esperaran a su padre para que pudiesen estar a salvo. Cuando Lot los conoció, pudo convencerlos de no atravesar la ciudad, así que los mantuvo a salvo en su casa. Lot desconocía que sus invitados eran ángeles enviados por Dios, y temió por ellos más que por él mismo. Les dijo a ellos: ”¿No sabéis qué feos hábitos tiene la gente de esta región?” son las peores personas del mundo. Él se preocupaba por ellos, en la Sura 11:77 en el Sagrado Corán indica esta preocupación:

“Y cuando nuestros enviados vinieron a Lot, él se disgustó por causa de ellos y se sintió impotente para protegerles y dijo: ”Éste es un día difícil.”

No pasó mucho tiempo antes de que la esposa de Lot, viera a los invitados y anunciara la presencia de hermosos invitados a los hombres de la tribu. La noticia de los invitados de Lot llegó a los hombres de la ciudad, los que se sintieron atraídos por ellos. Lot les pidió que no avergonzaran a sus invitados con su comportamiento, él le advirtió a su pueblo de este abominable hecho y les pidió que se casaran con sus hijas en lugar de atacar a los invitados; pero como siempre las palabras de Lot no fueron escuchadas.

Lot deseaba tener apoyo para evitar de las malas acciones de su pueblo, le pidió a Dios que lo salvara a él y a su familia de este pueblo. En la Sura 26:169,170 se menciona la invocación de Lot y la aceptación de su solicitud:

“Dios mío ¡sálvame junto a mi familia de lo que hacen! 169

Los ángeles le contaron a Lot sobre el castigo a la mañana siguiente. Le pidieron a Lot que saliera de la ciudad por la noche con sus hijas.

“Enviamos contra ellos una tempestad de arena. Exceptuamos a la familia de Lot, a la que salvamos al rayar el alba” 54:34.

“Le exigieron a sus huéspedes y les apagamos los ojos. «¡Gustad Mi castigo y Mis advertencias!»” 54:37

Fuentes consultadas:

1. El Sagrado Corán

2. https://www.khabaronline.ir/

3. .wikishia.net/view

Traducido por: Davoud Raisian