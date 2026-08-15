Araqchi: Los países vecinos son una de las principales capacidades económicas de Irán en condiciones de sanciones

Durante una reunión especializada con inversores del sector turístico y de la artesanía de la provincia de Jorasán Razaví, celebrada con la presencia de Seyed Reza Salehi Amiri, ministro de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía; Seyed Ali Madani, ministro de Asuntos Económicos y Finanzas; Gholam Hosein Mozafari, gobernador de Jorasán Razaví; Ali Asghar Shalbafian, presidente del Centro de Inversiones y Asuntos Económicos del Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía; el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y Agricultura de Jorasán Razaví; y un grupo de inversores y altos directivos, Araqchi subrayó la necesidad de eliminar los obstáculos internos, reforzar las competencias de las provincias, facilitar la actividad del sector privado y ampliar las relaciones económicas con los países vecinos.

El jefe de la Diplomacia iraní consideró que reforzar las competencias de las provincias es una de las vías eficaces para resolver los asuntos económicos y añadió: “El presidente de la República ha hecho hincapié en aumentar las competencias de las provincias y tiene una firme voluntad de impulsar este asunto, de modo que los asuntos puedan resolverse en el propio nivel provincial, con mayor rapidez y un conocimiento más preciso”.

El ministro de Asuntos Exteriores, al señalar que los países vecinos constituyen una de las principales capacidades económicas de Irán en condiciones de sanciones, afirmó: “Nuestros vecinos son actualmente la mayor oportunidad en nuestra política exterior y en nuestra cooperación económica”.