Líder de Ansarolá elogia la gran victoria de Irán ante EEUU e Israel

“Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El fruto de la firmeza se evidencia en la gran victoria lograda por Irán contra la agresión estadounidense-israelí y en la inquebrantable determinación del Eje de Resistencia en sus diversos frentes en Líbano, Gaza, Yemen e Irak”, ha afirmado Seyed Abdulmalik al-Houthi, durante un discurso televisado emitido este martes con motivo del natalicios del Profeta del Islam, el Hazrat Muhamad (P).

Tras reafirmar el compromiso de fortalecer los frentes del Eje de Resistencia y respaldar a Irán, ha calificado a Israel como una “amenaza” en región por sus acciones bajo el pretexto de transformar Asia Occidental y establecer el gran Israel.

El líder yemení ha afirmado que los países musulmanes deben esforzarse por liberarse de toda forma de sumisión a las fuerzas de la oscuridad y corrupción lideradas por los judíos. “Nos mantenemos firmes en nuestro apoyo al oprimido pueblo palestino y en nuestra postura contra el enemigo sionista, que es el enemigo de la nación”, ha apostillado.

En cuanto a la situación del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania ocupada, ha acusado a la comunidad islámica de negligir su responsabilidad ante los palestinos oprimidos. “La agresión contra Irán y Líbano, la violación de la soberanía de Siria y los ataques contra Yemen forman parte de conspiraciones estadounidenses e israelíes”, ha agregado.

También, ha advertido que el sionismo tiene como objetivo a la nación islámica y busca “controlar, esclavizar y humillar” a la comunidad islámica y ocupar sus tierras y saquear sus recursos.

En otra parte de su intervención, ha tachado de “una injusticia injustificada” la insistencia de Arabia Saudí en continuar el bloqueo contra el pueblo yemení.

Al-Houthi también ha afirmado que las fuerzas yemeníes continuarán respondiendo al “bloqueo con un bloqueo” contra el régimen saudí.

A principios de julio, Arabia Saudí desencadenó la escalada al atacar el Aeropuerto Internacional de Saná.

Tras el ataque, las Fuerzas Armadas yemeníes declararon que la tregua alcanzada con Riad en 2022 había quedado, de hecho, anulada.

El 20 de julio, anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudí en represalia por el asedio impuesto por Riad al empobrecido país durante 12 años consecutivos. Desde entonces, las Fuerzas Armadas yemeníes han anunciado varias operaciones contra buques y petroleros saudíes en el mar Rojo, el Golfo de Adén y el mar Arábigo.