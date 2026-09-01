La compasión y la bondad del Profeta Muhammad (PB): el secreto de la expansión del Islam

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Sagrado Corán elogia al Profeta de la misericordia con los más elevados atributos morales y dice: «وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ»; "Y en verdad, tú posees un carácter grandioso" (1). Este carácter sublime fue el secreto de la perdurabilidad de la invitación islámica, el factor que atrajo los corazones y la causa de que enormes sectores de la humanidad abrazaran el Islam. El trato noble del Mensajero de Dios (PB) hacia los opositores, los cautivos, los niños e incluso los enemigos más obstinados demostró que la misericordia y la tolerancia son las más grandes conquistadoras de los corazones.(2)

Tolerancia con el acreedor judío: la paciencia que transforma

Un hombre judío se presentó ante el Profeta (PB) y, con toda violencia, reclamó una deuda. El Profeta respondió con amabilidad que no llevaba dinero consigo y le pidió un plazo. Pero aquel hombre, que buscaba un pretexto, enrolló con agresividad el manto bendito alrededor del cuello del Profeta y tiró de él, de modo que dejó una marca en su cuello. Los musulmanes que presenciaron la escena quisieron atacar al hombre judío, pero el Profeta los contuvo y continuó dialogando con él con paciencia y suavidad. Este trato noble caló tan hondo en el corazón de aquel hombre que, en ese mismo lugar, pronunció el testimonio de fe (shahada) y se convirtió al Islam.(3)

Dios dice al respecto: «اُدْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ» (4); "Repele el mal con lo que es mejor, y entonces aquel entre quien y tú había enemistad se convertirá en un amigo entrañable".

La historia de Adí ibn Hátim: de la enemistad a la amistad

Adí ibn Hátim, hijo del célebre Hátim al-Tá'i, profesaba el cristianismo antes del Islam y era considerado uno de los enemigos más acérrimos del Profeta (PB). En el año 630 d. C. (9 H.), Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), por orden del Profeta, atacó a las tribus de Tayy, y la hermana de Adí fue tomada cautiva. La hermana de Adí se presentó ante el Profeta y solicitó su liberación; el Profeta la honró y la envió junto a su hermano. La hermana de Adí le habló de la generosidad y la bondad del Profeta y animó a Adí a presentarse ante él.(5)

Adí viajó a Medina y vio de cerca al Profeta en su presencia. El Profeta, en señal de respeto, se puso de pie, lo hizo sentar en su propio lugar y él mismo se sentó en el suelo. Después, con dulzura y afecto, invitó a Adí al Islam. Este trato noble caló tan hondo en el corazón de Adí que comprendió que aquel hombre no era un rey, sino un enviado de Dios, y se convirtió al Islam en la misma reunión. Más tarde se convirtió en uno de los seguidores leales del Imam Amir al-Mu'minin ʿAlí (P) y luchó junto a él en las batallas del Camello (Yamal), Siffín y Nahrawán.(6)

La historia de Safiyya: la nobleza que repara el dolor del cautiverio

Safiyya bint Huyayy ibn Ajtab, del linaje judío de los Banu Nadir, fue tomada cautiva en la batalla de Jáibar (año 628 d. C., 7 H.). Bilal al-Habashi, al conducir a los cautivos, hizo pasar a Safiyya junto a los cadáveres de los judíos caídos. Safiyya, al ver a su padre y a su hermano entre los muertos, lloró desconsoladamente y se arañó el rostro.

Cuando el Profeta (PB) tuvo conocimiento de este comportamiento, dijo a Bilal con tono severo: «¿Acaso la compasión y el afecto han abandonado tu corazón, que hiciste pasar a esta mujer junto a los cadáveres de sus seres queridos?». Luego, para compensar este sufrimiento y consolar a Safiyya, la eligió como esposa. Este trato noble demostró que, incluso en el punto más álgido de la enemistad, la dignidad humana era de suma importancia para el Profeta.(7)

Dios, al describir esta compasión universal, dice: «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ» (8); "Y no te hemos enviado sino como misericordia para toda la humanidad".

El perdón general en la conquista de La Meca

En el año 630 d. C. (8 H.), tras la violación del Pacto de Hudaibiya por parte de los Quraysh, el Profeta (PB) marchó hacia La Meca al frente de un ejército de diez mil hombres. Cuando La Meca fue conquistada, mientras Saad ibn Ubada gritaba «hoy es el día de la matanza», el Profeta declaró: «الیوم یوم المرحمة»; hoy es el día de la misericordia. Luego dijo a todo el pueblo de Quraysh, que temía por su destino: «اذهبوا فانتم الطلقاء»; marchaos, pues todos sois libres.

Este perdón general es tan singular en la historia de la humanidad que transformó a enemigos acérrimos en amigos leales, y puso de manifiesto ante los propios opositores la tolerancia del Islam y la magnanimidad del Profeta (PB).(9)

Dios dice acerca del carácter noble del Profeta: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ...» (10); "Por la misericordia de Dios te mostraste indulgente con ellos; si hubieras sido áspero y duro de corazón, se habrían apartado de ti...".

La visita al vecino hostil

En La Meca, el Profeta (PB) tenía unos vecinos malintencionados que, cada día al pasar él por allí, arrojaban basura sobre su cabeza desde lo alto del tejado. El Profeta nunca reaccionaba. Un día notó que el vecino no arrojaba basura desde el tejado. Al indagar, supo que el vecino estaba enfermo. El Profeta fue a visitarlo y le preguntó con bondad por su estado. El vecino, asombrado por este trato noble, se disculpó ante el Profeta y se convirtió al Islam. Esta hermosa historia muestra cómo el afecto y la bondad, incluso frente al maltrato, pueden conquistar los corazones.(11)

Misericordia hacia los niños: acortar la oración por el llanto de un niño

El Imam Ya'far al-Sadiq (P) ha narrado que un día, mientras numerosas personas lo seguían en la oración, el Profeta (PB) dirigió la oración del mediodía en congregación. Pero, de manera inusual, concluyó apresuradamente las dos últimas unidades (rakat). Después de la oración, la gente le preguntó el motivo de esta prisa. El Profeta respondió: «¿Acaso no oísteis el llanto de un niño?». El llanto de un niño cerca del lugar de la oración había conmovido el corazón compasivo del Profeta, y él, para acudir cuanto antes en su ayuda y consolarlo, concluyó la oración con rapidez.(12)

Sencillez de vida y rechazo de la ostentación

Uno de los factores que atraía a la gente era la sencillez de vida y la sobriedad del Profeta (PB). Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), al describir el ascetismo y la piedad del Profeta, dice: «El Profeta jamás comió del mundo lo suficiente para llenarse la boca, y miró al mundo de reojo... Le gustaba que los atractivos de este mundo permanecieran ocultos a su vista». Abu Dharr al-Ghifari relata asimismo que Salman al-Farisi besó el pie del Profeta, pero este se lo impidió y dijo: «¡Oh, Salman! No me trates como a los reyes; yo soy un siervo más entre los siervos de Dios».(13)

Dios dice en el Corán: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَی إِلَیَّ» (14); "Di: En verdad, yo soy solo un ser humano como vosotros, a quien se le revela...".

Por lo tanto, el secreto de la expansión del Islam y de la conversión de enormes sectores de la humanidad nunca residió en la espada, sino en el carácter sublime, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la sencillez de vida y la misericordia infinita del Profeta Muhammad (PB). El trato noble hacia el judío iracundo, el perdón general en la conquista de La Meca, la reparación del sufrimiento de los cautivos, la visita al vecino hostil y la atención hacia los niños fueron todas manifestaciones de esta misericordia divina que conquistó los corazones y quebró las filas de los enemigos. Así se cumplió la palabra de Dios acerca de él: «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ» (15); "Y no te hemos enviado sino como misericordia para toda la humanidad". Esta misericordia seguirá siendo, hasta el fin de la historia, el camino que abre los corazones y la luz que guía a quienes buscan la verdad.

Notas: (1) Corán 68:4. (2) Sira del Profeta, Wikishía. (3) Seis relatos breves y edificantes de la vida del Profeta, Merayonabí. (4) Corán 41:34. (5) Adí ibn Hátim al-Tá'i, Wikishía. (6) Quién fue Adí ibn Hátim, Shía News. (7) Safiyya bint Huyayy ibn Ajtab, Wikishía. (8) Corán 21:107. (9) Conquista de La Meca, Wikishía. (10) Corán 3:159. (11) La bondad del Profeta, Tebián. (12) Sira moral del Gran Profeta (PB), Ensani. (13) Ídem. (14) Corán 18:110. (15) Corán 21:107.

Firuze Deldari (investigadora, activista de medios y del ciberespacio)