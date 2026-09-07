Los denominadores comunes islámicos, eje de la convergencia de la Umma: una relectura de la estrategia de unidad en las declaraciones del Imam Jamenei

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La cuestión de la «Umma islámica única» ha sido, desde antaño, una de las preocupaciones fundamentales del mundo islámico y ha ocupado un lugar especial en el pensamiento de los líderes de la Revolución Islámica. El Imam mártir, Ayatolá Sayyid Ali Jamenei, consideraba la unidad no como una estrategia táctica y coyuntural, sino como un principio islámico, una obligación religiosa y el fundamento para una nueva civilización islámica. Apoyándose en los numerosos denominadores comunes entre las escuelas islámicas, otorgaba a la identidad de la «Umma» primacía sobre los «grupos confesionales separados» y perseguía, como objetivo estratégico, la formación de un «nosotros» islámico compartido.(1)

El fundamento de la identidad de la Umma única: los denominadores comunes islámicos

Desde la perspectiva del Imam Jamenei, los denominadores comunes islámicos son la base más importante para la formación de la identidad de la «Umma única». Él sostenía que los musulmanes, a pesar de sus diferencias confesionales y jurídicas (fiqh), poseen elementos identitarios comunes capaces de elevarlos del nivel de grupos y escuelas separadas al nivel de una sola Umma. Denominadores comunes como el monoteísmo (Tawhid), el Sagrado Corán, el Profeta del Islam (PB), la Alquibla única, el Hach y los valores éticos son los elementos identitarios compartidos sobre los que él insistió siempre en apoyarse.(2)

El propio Imam Jamenei, en un encuentro con los ulemas y notables sunitas del país, afirmó enfáticamente esta realidad: «Desde hace años insisto deliberadamente, en particular, en el término "Umma islámica", para que no olvidemos que somos una sola Umma. Sí, algunos somos iraníes, otros iraquíes, otros sirios, y así sucesivamente, pero estas fronteras no cambian la realidad de la "Umma islámica"». Esta declaración muestra claramente que la identidad de la Umma prevalece sobre las identidades étnicas y nacionales, y que los denominadores comunes religiosos constituyen el fundamento de la identidad única.

Asimismo, en respuesta a quienes magnifican las diferencias, declaró: «Tenemos tantos denominadores comunes, pero no los vemos; con frecuencia nos enfocamos en los puntos de discrepancia».(3)

El Corán, eje común generador de unidad

El Sagrado Corán, como el denominador común islámico más importante, desempeña un papel fundamental en la formación de la identidad de la Umma única. El Imam Jamenei, con una perspectiva coránica, consideraba la unidad un principio religioso y un deber colectivo. Sobre esta base, sostenía que la búsqueda de la unidad no es una mera recomendación moral, sino un mandato coránico y una condición para alcanzar el poder y la dignidad de la Umma islámica.

Dice el Todopoderoso:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (4)

«Aferraos todos juntos a la cuerda de Dios y no os dividáis».

Esta noble aleya, en tanto mandato coránico más importante sobre la unidad, ha sido siempre el eje central en el pensamiento del Líder mártir. Él consideraba que la «cuerda de Dios» son precisamente los denominadores comunes islámicos, en torno a los cuales deben congregarse los musulmanes.(5)

El Todopoderoso dice en otra aleya: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (6)

«En verdad, esta vuestra comunidad es una comunidad única, y Yo soy vuestro Señor; adoradme, pues».

Por lo tanto, la unidad es uno de los principios del Islam.(7)

En otra aleya, el Todopoderoso dice: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾ (8)

«[Los musulmanes son] duros con los infieles y misericordiosos entre sí».

A partir de esta aleya, él consideraba que la Umma única posee dos características esenciales: firmeza frente a los enemigos comunes, y misericordia y compasión entre sus propios miembros.(9)

Soluciones prácticas para materializar la unidad a través de los denominadores comunes

El Imam Jamenei, para materializar la identidad de la Umma única, trazó numerosas soluciones prácticas basadas en los denominadores comunes islámicos. Las más importantes de estas soluciones son las siguientes:

a) El respeto a lo sagrado de las escuelas islámicas:

Al emitir una fetua histórica sobre la prohibición religiosa de ofender lo sagrado de los sunitas, él llevó en la práctica los denominadores comunes del plano teórico al plano de la acción. Su insistencia en que «ni los sunitas tienen derecho a atreverse contra lo sagrado del shiísmo, ni los shiíes tienen derecho a irrespetar lo sagrado de los sunitas» fue un gran paso para preservar el respeto de los denominadores comunes y evitar que las diferencias se transformaran en enemistad.(10)

b) El enfoque en el enemigo común:

Él consideraba el reconocimiento del enemigo y el enfrentamiento con el enemigo común como uno de los denominadores comunes más clave entre las escuelas islámicas. En esta visión, la cuestión de Palestina y Al-Quds se presenta como el criterio para medir la sinceridad de la unidad islámica. En un mensaje con motivo de la Semana de la Unidad, enfatizó que los gobernantes criminales de Estados Unidos y el régimen sionista falso son enemigos jurados de la unión islámica.(11)

c) Unidad estratégica en lugar de táctica coyuntural:

Él afirmó explícitamente: «Considero la consigna de la unidad de los musulmanes una cuestión estratégica; no es en absoluto una cuestión táctica ni de conveniencia». Esta perspectiva eleva la unidad de una medida coyuntural a un objetivo fundamental.(12)

d) Evitar la siembra de discordia:

Él condenó cualquier fomento de las diferencias y declaró: «Cualquier persona que realice cualquier acción que conduzca a la división entre los musulmanes, ha servido al propósito de los enemigos del Islam».(13)

Los denominadores comunes, preludio de la nueva civilización islámica

En el sistema de pensamiento del Imam Jamenei, la unidad en torno a los denominadores comunes no es el objetivo final, sino el punto de partida de un gran movimiento civilizatorio. Apoyándose en los denominadores comunes, él buscaba la creación de una nueva civilización islámica, y para ello trazaba etapas sucesivas: desde la no agresión mutua, pasando por la cooperación frente al enemigo común, la sinergia científica y económica, hasta finalmente la formación de una gran civilización islámica.(14)

Según el análisis de los investigadores, el Sagrado Corán, mediante la dialéctica de dos principios —el «ta'aruf» (el reconocimiento mutuo, que valida las pluralidades identitarias, aleya 13 de Al-Hujurat) y el «i'tisam» (el imperativo de la unidad transnacional, aleya 103 de Al Imran)— ofrece un modelo dinámico de convergencia, que en el pensamiento del Ayatolá Jamenei se ha operativizado como una estrategia de resistencia frente al sistema de dominación.(15)

Por lo tanto, desde la perspectiva del Imam mártir, Ayatolá Jamenei, los denominadores comunes islámicos —como el monoteísmo, el Corán, el Noble Profeta (PB), la Alquibla, el Hach y los valores éticos— constituyen el fundamento esencial de la identidad de la «Umma única». Apoyándose en estos denominadores comunes, y con una mirada que trasciende las fronteras confesionales y geográficas, él se esforzaba por reavivar el «sentimiento de nosotros» islámico compartido entre los musulmanes del mundo. Desde esta perspectiva, la unidad no es un asunto táctico, sino un principio estratégico, una obligación religiosa y el fundamento de la dignidad de la Umma islámica y de la nueva civilización islámica. Poner en práctica estas directrices —especialmente en las condiciones actuales, en que el mundo islámico enfrenta amenazas y conspiraciones divisionistas de sus enemigos— es una necesidad innegable, y el único camino hacia el honor y el protagonismo de la Umma islámica en la nueva geometría del poder es el regreso a estos denominadores comunes y la materialización de la «Umma única».(16)

Notas:

El liderazgo mártir y el discurso de la unidad islámica: fundamentos teóricos y estrategias prácticas Ídem 30 Carta de la convergencia; relectura de las declaraciones del Líder mártir de la Revolución sobre la unidad islámica Al Imran/aleya 103 Fiqh at-Taqrib: relectura de los fundamentos de iytihad del mártir Jamenei en el establecimiento del precepto de la unidad de la Umma Al-Anbiya/aleya 92 Fichas de la gran Umma islámica. https://share.google/VZWU2LiEafa5vuMdl Al-Fath/aleya 29 Portal informativo de la Oficina de Preservación y Publicación de las Obras del Ayatolá Jamenei (KHAMENEI.IR) 30 Carta de la convergencia; relectura de las declaraciones del Líder mártir de la Revolución sobre la unidad islámica Mensaje del Líder de la Revolución con motivo de la Semana de la Unidad: toda acción divisionista de cualquier persona, sea cual sea su posición, sirve al propósito del enemigo 30 Carta de la convergencia; relectura de las declaraciones del Líder mártir de la Revolución sobre la unidad islámica Mensaje del Líder de la Revolución con motivo de la Semana de la Unidad: toda acción divisionista de cualquier persona, sea cual sea su posición, sirve al propósito del enemigo Informe de la sección científica de la 40ª Conferencia de la Unidad Islámica en Qom; énfasis de los pensadores en la teorización sobre la unidad y la reconstrucción de la identidad civilizatoria de la Umma La dialéctica de «Ta'aruf» e «I'tisam»; formulación del modelo coránico de convergencia de la identidad nacional y la Umma islámica en el pensamiento del Ayatolá Jamenei La unidad islámica en el pensamiento del mártir Ayatolá Jamenei no es una estrategia coyuntural ni política

Firuze Deldari (investigadora, activista de medios y del espacio virtual)