Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El faquih de Ahlul Bayt (PB), excelso referente del mundo shií, el Gran Ayatolá Wahid Jorasani, ha dejado este mundo perecedero.

El texto del comunicado de la oficina del Gran Ayatolá Wahid Jorasani es el siguiente:

Con profundo pesar y consternación, comunicamos el fallecimiento del faquih de Ahlul Bayt (PB), excelso referente del mundo shií, sabio divino y gran maestro de los seminarios islámicos, el Gran Ayatolá Wahid Jorasani.

Tras décadas de estudio, investigación y enseñanza de las ciencias de la Familia de Muhammad (la paz sea con él y su familia), de defensa del sagrado recinto de Ahlul Bayt (PB), de tutela de los huérfanos de Hazrat Wali Asr (que Dios acelere su alivio), de formación de un gran número de sabios eruditos y de revitalización de los ritos religiosos, en especial del duelo por la Siddiqa al-Kubra (la paz sea con ella), aquel eminente faquih entregó su alma al Creador tras los días del martirio de aquella Excelencia, y dejó afligidos los corazones de todos cuantos, por su devoción hacia la Familia de la Infalibilidad y la Pureza (PB), le profesaban un afecto sincero.

Presentamos nuestras condolencias por esta pérdida irreparable ante el sagrado recinto de Baqiyatullah al-Azam (que nuestras almas sean sacrificadas por él), a los seminarios islámicos, a los devotos de la dignidad de la jurisprudencia y de la marja’iyya, y a todos los shiíes.

Los programas relativos al funeral, la sepultura y la ceremonia de pésame se darán a conocer próximamente.