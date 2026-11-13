Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La oración no es solo recitar unas cuantas rakaas; ¡es construir una relación profunda con Dios!

El Imam mártir de la Revolución, en 10 recomendaciones, habla de las normas de etiqueta de la oración; pero, en realidad, traza un mapa para pasar de la oración rutinaria a la oración consciente y enamorada.

Desde la presencia del corazón y la comprensión del significado de las palabras de la oración hasta la sinceridad, el cuidado frente a la dureza de corazón, el acostumbrarse a ella desde la juventud y la familiaridad con la mezquita y la congregación, cada recomendación es una nueva ventana para rezar mejor.

Quizá haya llegado el momento de que, en lugar de la preocupación de «¿he hecho mi oración?», después de cada oración nos preguntemos: ¿cómo la he hecho?

Las 10 recomendaciones del Líder de la Revolución sobre las normas de etiqueta de la oración son las siguientes: