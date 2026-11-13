Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La oración no es solo recitar unas cuantas rakaas; ¡es construir una relación profunda con Dios!
El Imam mártir de la Revolución, en 10 recomendaciones, habla de las normas de etiqueta de la oración; pero, en realidad, traza un mapa para pasar de la oración rutinaria a la oración consciente y enamorada.
Desde la presencia del corazón y la comprensión del significado de las palabras de la oración hasta la sinceridad, el cuidado frente a la dureza de corazón, el acostumbrarse a ella desde la juventud y la familiaridad con la mezquita y la congregación, cada recomendación es una nueva ventana para rezar mejor.
Quizá haya llegado el momento de que, en lugar de la preocupación de «¿he hecho mi oración?», después de cada oración nos preguntemos: ¿cómo la he hecho?
Las 10 recomendaciones del Líder de la Revolución sobre las normas de etiqueta de la oración son las siguientes:
- Practiquemos para lograr la presencia del corazón en la oración.
- Conozcamos el significado de las palabras de la oración.
- Los actos recomendados (mustahabbat, prácticas aconsejables, no obligatorias) de la oración aumentan la presencia del corazón.
- Realicen la oración con sinceridad, no por ostentación.
- Tengamos cuidado: la oración sin atención produce dureza de corazón.
- Acostúmbrense en la juventud a rezar bien.
- No debemos tomar a la ligera la oración.
- Recen la oración a primera hora (al inicio de su tiempo).
- Recen la oración en congregación y en la mezquita.
- Mientras puedan, recen las oraciones nafila (oraciones voluntarias recomendadas).
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